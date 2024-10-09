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Венгерский оппозиционер пытался сорвать выступление Орбана в Европарламенте

09 октября 2024, 11:37
Фото: istockphoto/olrat

Фото: istockphoto/olrat

Выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте попытался сорвать левый активист. Как выяснилось, это был член молодёжного крыла венгерской оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Мартон Гекички.


Молодой человек весьма агрессивного вида ворвался в зал заседаний прямо во время выступления венгерского политика, сообщает газета Magyar Nemzet. Он успел выкрикнуть фразу: «За сколько вы предали свою страну, господин премьер-министр?» до того, как несколько секунд спустя его скрутили охранники. Они даже уронили оппозиционера на пол.

Орбан в этот момент выдержал паузу. После того, как охрана вывела смутьяна из зала, глава венгерского правительства продолжил свою речь, никак не прокомментировав инцидент. В публикации сообщается, что это не первая протестная акция Гекички, которые он регулярно устраивает на различных политических мероприятиях.

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Депутат ГД Фёдоров предложил повысить подоходный налог для бездетных
09 октября 2024, 12:24

Депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров предложил повысить ставку подоходного налога для тех, кто не имеет детей. Повышенный налог, согласно его идее, будут платить бездетные граждане России в возрасте от 25 до 50 лет.
Парламентарий уверен, что для граждан, не имеющих детей, ставка подоходного налога должна быть выше 13 процентов, передаёт URA.RU. По его словам, повышенная ставка в настоящее время уже обсуждается и рассчитывается. Фёдоров аргументирует такую меру тем, что бездетные россияне «не вкладываются в будущее, в том числе в своё личное будущее». За них это делают другие.

Дополнительные средства, полученные бюджетом за счёт повышенного подоходного налога для бездетных граждан, должны направляться на поддержку семей с детьми. Таким образом, произойдёт справедливое разделение граждан на тех, кто нуждается в поддержке и тех, за чей счёт эта поддержка будет оказываться, заключил депутат.

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Блинкен отменил поездку в ФРГ на саммит «Рамштайн» вслед за Байденом
09 октября 2024, 12:02

Фото: iStock/rarrarorro

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу вслед за президентом страны Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер в рамках брифинга.
Ранее сообщалось, что Байден решил отсрочить намеченную ранее поездку в Германию. Он собирается контролировать подготовку и меры реагирования на ураган «Милтон», траектория которого, как выяснилось, представляет угрозу.

«Госсекретарь планировал присоединиться к президенту в Германии и Анголе, но, учитывая этот перенос, он вернется в Вашингтон из Лаоса», — сказал Миллер.
Ранее сообщалось, что в Германии Байден посетит военную базу «Рамштайн», где 12 октября состоится саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Теперь встреча Зеленского со своим главным союзником не состоится, что ставит под сомнение целесообразность проведения очередного заседания контактной группы.

Таким образом, по данным журнала Der Spiegel, заседание в формате Рамштайн отложено из-за изменившихся планов поездок Байдена.

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Байден отменил визит в ФРГ и поставил под удар саммит по Украине «Рамштайн»
09 октября 2024, 11:53

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джозеф Байден решил отсрочить намеченную ранее поездку в Германию. Он собирается контролировать подготовку и меры реагирования на ураган «Милтон», траектория которого, как выяснилось, представляет угрозу.
Об этом накануне сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Президент также намерен продолжать координацию действий по устранению последствий разгула стихии на юго-востоке США, где недавно бушевал ураган «Хелен», передаёт информационное агентство Reuters. Вслед за Байденом, поездку в Германию и Анголу отменил также госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее сообщалось, что в Германии Байден посетит военную базу «Рамштайн», где 12 октября состоится саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Теперь встреча Зеленского со своим главным союзником не состоится, что ставит под сомнение целесообразность проведения очередного заседания контактной группы.

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В США назвали истинную причину отмены саммита по Украине
W&S: Зеленский отменил саммит по Украине, поскольку никто не захотел приехать
09 октября 2024, 11:32

Президент Украины Владимир Зеленский отметил саммит по Украине в ноябре, поскольку понимал, что он вряд ли соберёт много участников. Об этом экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен сообщил в статье для издания Weapons and Strategy.
Он отметил, что украинский лидер был вынужден отменить запланированное мероприятие из-за того, что никто не захотел на него приехать. Тем самым Зеленский показал, что не собирается проводить переговоры с Россией ни при каких обстоятельствах.

Также Брайен указал на то, что армия Украины начинает стремительно распадаться, поэтому Зеленскому приходится полагаться на неонацистские элитные бригады для обеспечения своей защиты.

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Запад передал Зеленскому «плохой сигнал»
Политолог Батюк назвал отмену визита Блинкена в ФРГ плохим сигналом Зеленскому
09 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/ValleraTo

Отмена визита в Германию госсекретаря США Энтони Блинкена является нехорошим сигналом для Владимира Зеленского. Так считает глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, его слова передает РИА Новости.
Напомним, Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу из-за переноса визитов президента США Джо Байдена в эти страны.

«Этот предлог для отказа от посещения "Рамштайна" выглядит забавно, поскольку государственный департамент США не занимается ликвидацией последствий стихийных бедствий. Это явный знак того, что и Байдену, и Блинкену просто нечего сказать по поводу выделения средств на снабжение Украины оружием. Это очень хороший нехороший сигнал для Зеленского», — считает Батюк.

По его словам, подобное решение можно объяснить приближением президентских выборов в США. Однако эксперт считает, что такие сигналы дают понять, что Вашингтон и после выборов будет уклоняться от выделения новых средств для Украины.

Батюк также предположил, что США после выборов будут толкать Киев к некоторым территориальным уступкам с целью завершить конфликт по корейскому сценарию.

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#ракеты
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ЧВК «Вагнер» смогла вернуть тела бойцов, погибших во время боя в Мали
09 октября 2024, 11:22

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Тела бойцов ЧВК «Вагнер», которые погибли в июле 2024 года в Мали в бою с исламистами, возвращены на родину в результате операции военных. Об этом сообщил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов, его слова передает ТАСС.
«В ночь на 30 сентября 2024 года FAMA (Вооруженные силы Мали — ред.) и российские союзники выдвинулись для того, чтобы вернуть тела своих погибших товарищей, и сегодня исполнили свой долг. Это была важная и ответственная миссия, которую обязательно нужно было выполнить», — раскрыл Иванов детали операции.

Он также признался, что испытывает гордость за коллег, которые смогли провести эту операцию, продемонстрировав свою силу, честь и отвагу.

Теперь тела погибших смогут с почестями захоронить. При этом террористы проиграют и подчинятся закону, заключил Иванов.

О том, что колонна подготовленных бойцов ЧВК «Вагнер» и армии Мали попала в засаду туарегской группировки «Координация движений Азавада» стало известно в ночь на 28 июля. По неподтвержденной информации, могли погибнуть от 20 до 50 человек, также есть пленные.

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Названо число погибших бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали
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#пленные
#вагнер
#чвк
#тела
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Совфед ободрил закон о праве продления срока службы главы СК РФ после 70 лет
Совфед одобрил закон о праве продления срока пребывания на службе главы СК РФ
09 октября 2024, 10:51

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Совет Федерации одобрил закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета после достижения им 70-летия. Соответствующее решение было принято в ходе заседания в среду.
Отмечается, что документ был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

В тексте закона сказано, что решением главы государства теперь возможно продление срока пребывания на службе председателя силового ведомства, достигшего возраста 70 лет.

По действующему законодательству, предельный возраст пребывания на посту главы СК РФ составляет 65 лет. При этом данный срок может быть продлён решением руководителя соответствующего органа до достижения сотрудником 70-летия.

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#президент
#владимир путин
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В посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали слова Харрис о Путине
Посольство РФ В США: Высказывания Харрис о Путине являются неприемлемыми
09 октября 2024, 09:28

Фото: сайт Белого дома

Посольство РФ в Вашингтоне выразило возмущение словами кандидата на пост президента США Камалы Харрис, которая назвала Владимира Путина диктатором-убийцей. В дипломатическом представительстве указали, что подобные оскорбления говорят о бессилии правящих кругов США.
Харрис нелицеприятно высказалась о российском лидере, говоря о его контактах с Дональдом Трампом, экс-президентом США и кандидатом на пост главы Белого дома от Республиканской партии, напомнили российские дипломаты в телеграм-канале посольства. По словам дипломатов, подобная хамская лексика уже давно вошла в привычку у нынешних так называемых американских государственных деятелей, что свидетельствует об их политическом бессилии.

В посольстве пояснили, что такие оскорбительные высказывания представители властей США допускают именно потому, что не способны сломить Россию ни на политическом, ни на экономическом поле. Именно невозможность «расправиться» с Россией вызывает у представителей американской правящей элиты бессильную досаду, а потому они бывают так несдержанны на язык.

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#камала харрис
#владимир путин
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Песков рассказал, знает ли Владимир Путин о квадроберах
Песков надеется, что Путин не знает о квадроберах
09 октября 2024, 09:19

Фото: iStock/Diy13

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не осведомлён о квадроберах, добавив, что не стоит чрезмерно акцентировать внимание на популярности этого движения. Об этом информирует РИА Новости.
«Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность», — пояснил он.

Квадробинг — это тренд среди детей, заключающийся в имитации поведения животных. В интернете распространяются видео, на которых дети едят корм для домашних питомцев, надевают маски кошек или собак и передвигаются на четвереньках.

Ранее сообщалось, что в России на сайтах маркетплейсов начали появляться дома для квадроберов. Судя по объявлениям, похожие на собачьи будки домики для квадроберов делают из ЛДСП. Высота такой будки около метра, глубина — менее 80 сантиметров.

До этого психиатр, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что подростковая субкультура квадроберов — дело не депутатов, а родителей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#животное
#дети
#корм
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