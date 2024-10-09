Венгерский оппозиционер пытался сорвать выступление Орбана в Европарламенте

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Выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте попытался сорвать левый активист. Как выяснилось, это был член молодёжного крыла венгерской оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Мартон Гекички.
Молодой человек весьма агрессивного вида ворвался в зал заседаний прямо во время выступления венгерского политика, сообщает газета Magyar Nemzet. Он успел выкрикнуть фразу: «За сколько вы предали свою страну, господин премьер-министр?» до того, как несколько секунд спустя его скрутили охранники. Они даже уронили оппозиционера на пол.
Орбан в этот момент выдержал паузу. После того, как охрана вывела смутьяна из зала, глава венгерского правительства продолжил свою речь, никак не прокомментировав инцидент. В публикации сообщается, что это не первая протестная акция Гекички, которые он регулярно устраивает на различных политических мероприятиях.
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Александр Бойцов