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Орбан: Действия Евросоюза — это экономическая холодная война

Орбан назвал холодной войной экономическое противостояние ЕС и КНР
04 октября 2024, 14:12
Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал холодной войной экономическую политику Евросоюза против Китая. Об этом политик сообщил 4 октября в эфире радиостанции Kossuth.
«Действия Евросоюза — это экономическая холодная война», — прокомментировал Орбан пошлины ЕС на китайские электромобили.

Голосование о введение постоянных пошлин Евросоюза на импортируемые из КНР автомобили должно пройти 4 октября. Инициативу поддерживают не все лидеры европейских страны.


«Экономическая холодная война несет огромную опасность для Венгрии, потому что она, прежде всего, бьет по нашей ориентированной на экспорт экономике», — подвел итог глава правительства.

Ранее в США отметили, что оборонно-промышленный комплекс Китая значительно опережает американский, несмотря на проблемы в экономике КНР.

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#ес
#китай
Байден в частных беседах признал свою непопулярность
Axios: Байден готов не участвовать в предвыборных мероприятиях в части штатов
04 октября 2024, 14:12

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден в частном порядке признал свою непопулярность и заявил о готовности не участвовать в предвыборных мероприятиях в ряде штатов, если это сочтёт выгодным штаб кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает портал Axios.
Отмечается, что за закрытыми дверями Байден признался своим помощникам, что полностью осознаёт свою непопулярность среди избирателей, поэтому сделает всё, чтобы победу в предстоящих выборах одержала Камала Харрис. Также он готов не принимать участие в предвыборных мероприятиях в ряде штатов.

Некоторые союзники Байдена также заявили, что в последнее время политик начал стремительнее стареть из-за связанного с работой стресса и проблем с законом у его сына Хантера Байдена.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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Forbes: В офисе Зеленского обсуждают увольнение Сырского, Буданова* и Умерова
04 октября 2024, 13:54

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

В офисе украинского президента обсуждаются отставки высших военных и государственных чинов страны. Речь идёт о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, руководителе Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилле Буданове* и министре обороны Рустеме Умерове.
Об этом со ссылкой на источники в Киеве рассказывает издание «Forbes-Украина». В публикации указано, что главу ГУР Украины Буданова* из-за конфликта с Зеленским могут уже в ближайшее время заменить на руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

Отставка Сырского в офисе президента обсуждалась ещё летом. Однако затем от этой идеи решили временно отказаться из-за операции украинских войск в Курской области.

Что касается Умерова, то в офисе Зеленского аргументируют его увольнение тем, что новый глава Минобороны так и не сумел навести порядок в закупках и искоренить коррупцию. На его должность может прийти его первый заместитель Иван Гаврилюк, считают авторы материала.

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* Признан террористом и экстремистом в РФ
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Аргентина обещала отнять у Британии Мальвинские острова
Аргентина намерена забрать у Британии Мальвинские острова после Чагоса
04 октября 2024, 13:53

Фото: istockphoto/nevenmn

Глава МИД Аргентины Диана Мондино пообещала отнять у Великобритании Мальвинские (Фолклендске) острова. Такое заявление политик сделала после соглашения между Соединенным Королевством и Маврикием о возврате архипелага Чагос.
«Давний спор между Великобританией и Маврикием сегодня завершился, маврикийцам удалось отстоять свой архипелаг Чагос. Эта веха подразумевает конец последней английской колонии в Африке», — написала министр в соцсети X.

По заявлению Диана Мондино, Аргентина намерена завершить процесс и установить полный суверенитет над ныне Фолклендскими островами Британии в Атлантическом океане.
«Мы собираемся восстановить полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами. Мальвинские острова были, есть и всегда будут аргентинскими», — заявила глава МИД.

Спор между Аргентиной и Великобританией вокруг Мальвинских островов длится около двух веков. В 80-е годы за территорию разгорелась война, однако Аргентина потерпела поражение.

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Песков: Решение о поездке Путина на саммит G20 пока не принято
04 октября 2024, 13:39

Фото: сайт Кремля

Окончательное решение о том, посетит ли президент РФ Владимир Путин саммит государств G20 в Рио-де-Жанейро пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, вопрос о возможности участия России в итоговом годовом саммите государств, входящих в G20, пока прорабатывается Кремлём. По словам шерпы Бразилии в «большой двадцатке», президенту РФ Владимиру Путину было направлено приглашение принять участие в саммите. Встреча пройдёт в Бразилии 18-19 ноября, так как в 2024 году именно эта страна председательствует в объединении.

Ранее американский президент Джозеф Байден уклонился от ответа на вопрос, дадут ли саммиты АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) и G20 хорошей возможностью обсудить вопросы всеобщей безопасности и конфликта на Украине с Владимиром Путиным. Глава Белого дома завил, что сомневается в присутствии российского лидера на этих международных форумах.

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В Азербайджане обвинили США в манипулировании санкциями против страны
Алиев обвинил США в манипулировании санкциями против Азербайджана
04 октября 2024, 13:37

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил власти США в манипулировании санкциями в отношении страны. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с жителями города Джебраил, передаёт его пресс-служба.
Он отметил, что Вашингтон ввёл санкции против республики ещё в 1992 году, когда страна находилась под оккупацией. В 2001 году ограничения были приостановлены. Однако в данной ситуации не всё просто. Дело в том, что в этом году США начали оккупацию Афганистана, поэтому Азербайджан перестал быть интересным для них.

Пока на первом месте для них оставался Афганистан, президент США ежегодно приостанавливал санкции против Баку. Но как только они на глазах всего мира сбежали оттуда, то вновь ввели санкции против Азербайджана.

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#афганистан
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Евросоюз приостановил встречи с руководством Грузии
04 октября 2024, 13:20

Фото: iStock/lovelypeace

Евросоюз принял решение приостановить встречи на высоком уровне с руководством Грузии из-за его недружественного отношения. Об этом заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский в беседе с журналистами.
В июне этого года состоялась дискуссия со странами-членами ЕС о дальнейшем подходе к руководству Грузии, которое отличается недружественным отношением, а также как преодолеть антиевропейский и антизападный нарратив, пропаганду и конспиративные теории.

В итоге власти стран Евросоюза приняли решение приостановить встречи с действующим руководством Грузии.

Напомним, что отношения Евросоюза и США с Грузией ухудшились после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае 2024 года.

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ВВС Израиля ударили по бункеру с возможным преемником Насруллы
Ynet: ЦАХАЛ сбросила 73 тонны взрывчатки на штаб разведки «Хезболлы» в Ливане
04 октября 2024, 13:09

Фото: iStock/e-crow

Военная авиация Израиля нанесла удар бомбами по объекту в пригороде ливанского Бейрута, где мог находиться возможный преемник ликвидированного лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы. Об этом сообщает портал Ynet.
Отмечается, что в ночь на пятницу самолёты ВВС Израиля сбросили несколько бомб общим весом 73 тонны на бункер, который был определён как главный штаб разведки «Хезболлы». Предполагается, что Хашем Сафи ад-Дин, который должен был стать преемником Насруллы, мог находиться в этот момент там вместе с другими высокопоставленными членами движения.

В настоящее время неизвестны результаты совершённой атаки.

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#бомба
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Косиняк-Камыш пригрозил заблокировать вступление Украины в ЕС
04 октября 2024, 12:54

Фото: iStock/Berezko

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что даст согласие на вступление Украины в ЕС, пока Киев не решит вопрос Волынской резни.Его слова приводит Wirtualna Polska.
«Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что у президента Дуды оно другое. Украина не вступит в Европейский союз, я не дам своего согласия, если она не решит вопрос Волыни», – заявил Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что для вступления Украины в ЕС Киеву необходимо выполнить некоторые условия, в том числе с точки зрения подхода к правде и истории.

По словам главы польского Минобороны, Польская крестьянская партия, которую он представляет, не даст согласия на вступление Украины в ЕС, даже если все остальные члены будут согласны.

Напомним, тема событий в Волыни продолжает оставаться причиной разногласий между Польшей и Украиной. Польша требует от Киева признать ответственность за эти события и эксгумации тел.

Ранее Косиняк-Камыш заявил о готовности страны поддерживать Украину, но пока актуальный для поляков вопрос не будет решен, между странами будут отсутствовать открытые торговые границы на текущем уровне.

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#польша
#ес
#минобороны
#рф
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Бортников: Россия близка к снятию с талибов* статуса террористов
04 октября 2024, 12:02

Фото: сайт Кремля

В России близка к завершению проработка вопроса исключения движения «Талибан» из перечня террористических организаций. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
В своём выступлении на 55-м заседании СОРБ в Астане он отметил, что талибы* демонстрируют готовность к борьбе с террористической организацией «Вилаят Хорасан»*, которая является наиболее опасным филиалом ИГИЛ* и базируется на территории Афганистана.

Бортников подчеркнул, что этой группировке по-прежнему оказывает поддержку Запад, которому выгодно использовать возможности «Вилаят Хорасан»* для диверсий, терактов и других подрывных акций на российской территории. Борьба «Талибана»* с наиболее опасным крылом ИГИЛ* позволяет не относить это движение к террористическим, заключил глава СОРБ.

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* Организация (движение) признано террористическим и запрещено в РФ
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#фсб
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