Орбан: Действия Евросоюза — это экономическая холодная война

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал холодной войной экономическую политику Евросоюза против Китая. Об этом политик сообщил 4 октября в эфире радиостанции Kossuth.
«Действия Евросоюза — это экономическая холодная война», — прокомментировал Орбан пошлины ЕС на китайские электромобили.
Голосование о введение постоянных пошлин Евросоюза на импортируемые из КНР автомобили должно пройти 4 октября. Инициативу поддерживают не все лидеры европейских страны.
«Экономическая холодная война несет огромную опасность для Венгрии, потому что она, прежде всего, бьет по нашей ориентированной на экспорт экономике», — подвел итог глава правительства.
Ранее в США отметили, что оборонно-промышленный комплекс Китая значительно опережает американский, несмотря на проблемы в экономике КНР.
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Лия Мурадьян