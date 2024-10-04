Орбан: Действия Евросоюза — это экономическая холодная война

Президент США Джо Байден в частном порядке признал свою непопулярность и заявил о готовности не участвовать в предвыборных мероприятиях в ряде штатов, если это сочтёт выгодным штаб кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает портал Axios.