Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила об открытии гумкоридора с Кипра в Палестину

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об открытии морского гуманитарного коридора с Кипра в Палестину. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение об открытии коридора было принято в связи с продолжающимися обстрелами сектора Газа со стороны Израиля в рамках операции по уничтожению главнокомандующих батальонов палестинского движения ХАМАС. Главной целью является оказание помощи жителям анклава.
Фон дер Ляйен добавила, что США и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) содействовали в открытии гумкоридора.
Напомним, что первые предложения об открытии гуманитарного коридора между Кипром и Палестиной были озвучены ещё в начале ноября 2023 года. Тогда президент островного государства Никос Христодулидис провёл встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Читайте также:
Израиль и Палестина поспорили о вероятной судьбе Иисуса 7 октября
Египет намерен построить два лагеря для беженцев в секторе Газа
ЦАХАЛ заявил об уничтожении 12 000 боевиков ХАМАС в секторе Газа
Фон дер Ляйен добавила, что США и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) содействовали в открытии гумкоридора.
Читайте также:
Израиль и Палестина поспорили о вероятной судьбе Иисуса 7 октября
Египет намерен построить два лагеря для беженцев в секторе Газа
ЦАХАЛ заявил об уничтожении 12 000 боевиков ХАМАС в секторе Газа
Анастасия Чинкова