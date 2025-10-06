«Петушку Микрону плевать»: Медведев заявил, что у Франции нет президента

06 октября 2025, 21:32

Медведев назвал Макрона «адвокатом Киева» и «дружбаном Германии и Британии»

Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина)

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона в своём канале на Max.





По его словам, Макрон якобы не заботится о собственной стране и действует скорее как «адвокат Киева» и «дружбан Германии и Британии».





«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке. А на Францию петушку Микрону плевать», — написал Медведев.