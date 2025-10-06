«Петушку Микрону плевать»: Медведев заявил, что у Франции нет президента
Медведев назвал Макрона «адвокатом Киева» и «дружбаном Германии и Британии»
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона в своём канале на Max.
По его словам, Макрон якобы не заботится о собственной стране и действует скорее как «адвокат Киева» и «дружбан Германии и Британии».
«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке. А на Францию петушку Микрону плевать», — написал Медведев.6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, которое Макрон принял. Таким образом, срок пребывания Лекорню на посту главы правительства стал самым коротким в истории Франции — менее месяца.