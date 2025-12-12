Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в дела Европы
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом не вмешиваться во внутренние дела ЕС. Об этом пишет газета Politico.
Вполне вероятно, таким образом политик отреагировала на недавние слова Трампа, который назвал Европу «загнивающей» группой стран, возглавляемой «слабыми» людьми.
«Никто другой не должен вмешиваться, без всяких вопросов», — цитирует издание её слова.Фон дер Ляйен также проинформировала о инициативе Евросоюза под названием «Щит демократии». Механизм должен противодействовать иностранному вмешательству в избирательные процессы и защищать демократические институты и процедуры.
При этом глава Еврокомиссии подчеркнула двойственный характер европейской политики. Она отметила необходимость сконцентрироваться на решении внутренних задач ЕС и сохранить значимость трансатлантических отношений как важного элемента международной архитектуры.