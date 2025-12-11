ЕК призналась в желании выйти из сложной ситуации в экономике за счет активов РФ

11 декабря 2025, 20:58

Фото: istockphoto/butenkow

Еврокомиссия (ЕК) выразила намерение экспроприировать замороженные активы России для решения «сложной экономической ситуации», возникшей в Евросоюзе якобы из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил комиссар Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.