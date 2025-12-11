ЕК призналась в желании выйти из сложной ситуации в экономике за счет активов РФ
Еврокомиссия (ЕК) выразила намерение экспроприировать замороженные активы России для решения «сложной экономической ситуации», возникшей в Евросоюзе якобы из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил комиссар Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.
Уйвари отметил, что «резонно утверждать», что боевые действия оказывают влияние не только на саму страну, но и на более широкую ситуацию в Европе. Он указал, что использование статьи 122 Соглашения о Евросоюзе, позволяющей принять решение об экспроприации активов России квалифицированным большинством голосов, является обоснованным шагом.
Это, по его словам, поможет ЕС получить ресурсы для выхода из текущей экономической трудности.
Он также добавил, что без начала противостояния на Украине «Европа была бы сейчас в гораздо более благоприятной ситуации». Однако Уйвари не уточнил, какую долю ущерба экономике Европы нанесли санкции против России и расходы на поддержку Украины.
Ранее сообщалось о том, что ЕС усиливает давление на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, угрожая стране изоляцией в случае отказа изъять российские замороженные активы для передачи Украине в качестве репарационного кредита.
Читайте также: