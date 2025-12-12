Достижения.рф

В США попытались вынести импичмент Дональду Трампу

Конгресс США отклонил попытку импичмента Трампа
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Попытка конгрессмена Эла Грина (демократ от штата Техас) инициировать процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа не получила поддержки в нижней палате американского парламента. Трансляцию голосования вёл телеканал C‑SPAN.



Причиной обращения стали высказывания главы государства о возможности применения смертной казни. Тогда американский лидер заявил, что призывы демократически настроенных сенаторов и конгрессменов к военнослужащим не выполнять приказы могут расцениваться как подстрекательство к бунту и караться лишением жизни.

Кроме того, Грин считает, что Трамп угрожал федеральным судьям и пытался подорвать независимость судебной системы.

За отклонение резолюции проголосовали 237 членов Палаты представителей, против высказались 140 парламентариев. В результате документ к рассмотрению не приняли.

Александр Огарёв

