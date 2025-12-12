В США попытались вынести импичмент Дональду Трампу

12 декабря 2025, 00:53

Конгресс США отклонил попытку импичмента Трампа

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Попытка конгрессмена Эла Грина (демократ от штата Техас) инициировать процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа не получила поддержки в нижней палате американского парламента. Трансляцию голосования вёл телеканал C‑SPAN.