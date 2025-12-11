«Получить больше прибыли»: раскрыта истинная причина стремления США к миру на Украине

11 декабря 2025, 22:59

Политолог Солонников: Вашингтон хочет взять под контроль ЗАЭС и «Северный поток»

Фото: iStock/sb2010

США хотят получить для себя максимальную выгоду в ходе мирных переговоров по Украине. Так считает политолог Дмитрий Солонников.





По его словам, главной задачей для США сейчас является получение прибыли от их участия в прекращении военных действий.





«То есть поставить под свой контроль Запорожскую атомную электростанцию, получить контроль над добычей редкоземельных металлов в России, инвестировав в них деньги, желательно получить под свой контроль "Северный поток" и задешево покупать в России газ и задорого продавать в Европу», — пояснил Солонников «Газете.Ru».

«У нас конституция, пока действует военное положение, просто нельзя даже говорить об этих вещах. Потому что, собственно, конституцию нельзя изменить во время военного положения», — приводит издание слова Корниенко.