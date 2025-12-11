«Получить больше прибыли»: раскрыта истинная причина стремления США к миру на Украине
Политолог Солонников: Вашингтон хочет взять под контроль ЗАЭС и «Северный поток»
США хотят получить для себя максимальную выгоду в ходе мирных переговоров по Украине. Так считает политолог Дмитрий Солонников.
По его словам, главной задачей для США сейчас является получение прибыли от их участия в прекращении военных действий.
«То есть поставить под свой контроль Запорожскую атомную электростанцию, получить контроль над добычей редкоземельных металлов в России, инвестировав в них деньги, желательно получить под свой контроль "Северный поток" и задешево покупать в России газ и задорого продавать в Европу», — пояснил Солонников «Газете.Ru».
Эксперт добавил, что американские бизнес-предложения чётко сформулированы. Российский бизнес видит в некоторых совместных проектах свои плюсы, например, инвестиции США, а также возможности работать с активами в Штатах.
Если политические, моральные вопросы переводятся в разряд бизнеса, то бизнесмены договорятся, заключил Солонников.
Тем временем Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки территорий России согласно мирному плану президента США Дональда Трампа, пишут argumenti.ru.
Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко также заявил, что Киев не пойдёт на территориальные уступки Москве.
«У нас конституция, пока действует военное положение, просто нельзя даже говорить об этих вещах. Потому что, собственно, конституцию нельзя изменить во время военного положения», — приводит издание слова Корниенко.
Зеленский же заявил, что по территориальному вопросу на Украине необходимо провести референдум.