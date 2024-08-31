Глава Еврокомиссии раскритиковала западных политиков из-за Украины

Фото: istockphoto/artJazz
Некоторые политики внутри Европейского союза (ЕС) «мутят воду» относительно Украины и обвиняют «не захватчика, а захваченных». Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции по безопасности Globsec в Праге, передает издание Politico.
«Поэтому я хочу спросить их: стали бы вы когда-нибудь обвинять венгров во вторжении советских войск в 1956 году? Стали бы вы когда-нибудь обвинять чехов в советских репрессиях 1968 года? Поведение Кремля тогда было незаконным и чудовищным», – подчеркнула она.
При этом фон дер Ляйен решила не называть конкретные имена политиков, тем не менее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно становится объектом критики за несогласие с политикой ЕС по отношению к Украине.
Ранее посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов рассказал, что Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю предрек нарастание напряженности конфликта. Отмечается, что в письме от 18 июля венгерский премьер предсказал «радикальную эскалацию конфликта в ближайшем будущем».
Читайте также:
Вашингтон затягивает выделение Киеву $50 млрд за счёт доходов от активов РФ
Боррель привёл парадоксальный аргумент для снятия запрета на удары по РФ западным оружием
Верховная рада Украины поддержала ратификацию Римского статута
Александр Климов