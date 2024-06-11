Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Харьков Европой

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Харьков является Европой, как и вся Украина в целом. Такое смелое и неожиданное заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Своё «открытие» о географическом положении Харькова и Украины евро-чиновница сделала во время своего выступления на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Полностью текст её речи приводит официальный сайт Еврокомиссии. Обращаясь к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, фон дер Ляйен также назвала Евросоюз «домом для Украины».
Глава Еврокомиссии также отметила, что это первая конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Евросоюзе. Она добавила, что ЕС в июле предоставит Киеву 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. 90% этой суммы пойдут на военные нужды, а 10% — на восстановление.
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Александр Бойцов