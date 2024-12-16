ЕС ставит условия: Диалог с Сирией возможен только после ликвидации баз РФ

Кайя Каллас (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Евросоюз намерен вести диалог с новыми властями Сирии. И в первую очередь в ходе переговоров будет подниматься вопрос ликвидации российских военных баз на территории арабской республики.
Об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, бывшая премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. На брифинге после первого, проведённого ею заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества, глава евродипломатии сказала, что обсуждался вопрос снятия санкций с Сирии.
По её словам, представители ряда государств настаивали на том, что условием для начала диалога должен быть отказ властей Сирии от «российского влияния».
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«Для этого мы должны видеть со стороны нового сирийского руководства позитивные шаги», — сказала суровая эстонка.
По её словам, представители ряда государств настаивали на том, что условием для начала диалога должен быть отказ властей Сирии от «российского влияния».
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Александр Бойцов