В Евросоюзе обсуждают персональные санкции против грузинских политиков

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В Евросоюзе уже обсуждают персональные санкции против ряда политиков Грузии, однако единогласного мнения по этому вопросу пока нет. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран Европы в Брюсселе.
Она отметила, что члены ЕС обсудят последствия для властей Грузии, которые используют репрессии и иные инструменты для подавления оппозиции. В частности, сейчас обсуждается введение санкций или ограничение безвизового режима.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел европейских государств 16 декабря обсудят возможные меры, в том числе персональные санкции в отношении грузинских чиновников и возможное введение виз для держателей дипломатических и служебных паспортов. Такие меры вводятся в ответ на выборы в Грузии и решение властей отложить переговоры о членстве в Евросоюзе до 2028 года.
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