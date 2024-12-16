Каллас: страны ЕС не обсуждают отправку своих миротворческих войск на Украину

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Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не обсуждают отправку своих миротворческих войск на Украину. Об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
«Чтобы отправить миротворцев в Украину, там должен быть мир. Однако, если вы смотрели интервью министра Лаврова Такеру Карлсону, то он прямо говорит, что Россия не отступит от своих целей», — заявила Каллас.
Она подчеркнула, что обсуждать отправку миротворцев нельзя обсуждать, пока конфликт продолжается.
1 декабря Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. По ее словам, Европейский союз мог бы «сыграть свою роль», если бы между сторонами украинского конфликта было достигнуто соглашение о прекращении огня.
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Элина Позднякова