Глава Евросовета призывает Грузию не упустить исторический шанс

Эстония считает одним из важнейших вопросов возможную блокаду Балтийского моря. В связи с этим власти страны выступают за совместные действия в этом направлении с Польшей, Швецией и Финляндией, заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем.