Глава Евросовета призывает Грузию не упустить исторический шанс

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Глава Евросовета Шарль Мишель призывает Грузию не упустить исторический шанс на вступление в ЕС.
Об этом он заявил на своей странице в соцсети X. По словам чиновника, в телефонном разговоре с властями Грузии он выразил поддержку протестующим против закона об иностранных агентах.
Он уверен, что призыв людей к созданию открытого демократического общества «должен быть услышан». Мишель подчеркнул, что будушее Грузии должно быть с ЕС и призвал не упустить исторический шанс.
В среду парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах во втором чтении. После этого в стране возобновились массовые протесты.
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Он уверен, что призыв людей к созданию открытого демократического общества «должен быть услышан». Мишель подчеркнул, что будушее Грузии должно быть с ЕС и призвал не упустить исторический шанс.
В среду парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах во втором чтении. После этого в стране возобновились массовые протесты.
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Алёна Самарева