В ЕС заявили о невозможности обсуждения Украины без участия Киева

Фото: РИА Новости / Игорь Егоров
Глава Евросовета Шарль Мишель в ответ на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что любые дискуссии по перемирию на Украине невозможны без непосредственного участия Киева. Об этом пишет Reuters.
«Никакие дискуссии об Украине не могут проходить без Украины», — заявил глава Евросовета.До этого немецкой издание Bild сообщало о том, что Орбан в письме Мишелю допустил, что в случае победы на президентских выборах в Соединенных Штатах бывший глава Белого дома и кандидат от республиканцев Дональд Трамп сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также призвал возобновить дипломатические отношения с РФ и начать переговорный процесс с Китаем о конференции по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что Венгрию хотят лишить голоса в ЕС из-за поездок Орбана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Комиссия определила наиболее вероятную причину крушения Superjet 100 под Коломной
Политолог Демчук допустил замену Байдена на выборах
Антрополог Радченко объяснила российские мемы о покушении на Трампа
Алина Юрчак