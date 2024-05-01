Радио1
Главная / Новости / Политика/ Закон об иноагентах принят в Грузии во втором чтении

Закон об иноагентах принят в Грузии во втором чтении

01 мая 2024, 19:21
Фото: iStock/Denis Kabanov

Фото: iStock/Denis Kabanov

Парламент Грузии принял закон об иностранных агентах во втором чтении, пишет РИА Новости.
За проголосовали 83 человека, против — 23. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иностранных агентах будет принят, несмотря на протесты.

В среду из-за закона об иноагентах в парламенте Грузии произошла массовая потасовка. Перед заседанием подрались депутаты от оппозиции и правящего большинства.



Голосование по резонансному закону об иностранных агентах, вызвавшему широкие общественные обсуждения, в окончательном, третьем чтении состоится в Грузии через две недели.

Читайте также:

Депутаты подрались в парламенте Грузии из-за закона об иноагентах

Грузинский депутат ударила бутылкой оппонента при обсуждении закона об иноагентах

Гарибашвили: закон об иноагентах упразднят в Грузии, когда её позовут в ЕС
#грузия
#закон
#иностранный агент
В Швейцарии отменили выступление Нетребко по просьбе властей
Выступление Нетребко 1 июня в Люцерне отменили на фоне конференции по Украине
01 мая 2024, 19:50

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, запланированное на 1 июня в Люцерне, Швейцария, было отменено по просьбе местных властей.
Организаторы мероприятия, Центр культуры и конгрессов Люцерна (KKL), сообщили, что отмена была обусловлена географической и временной близостью к мирной конференции по Украине, передает РИА Новости.

В заявлении KKL Люцерна отмечается, что общественное мнение о солистке Анне Нетребко остается противоречивым, и в свете близости ее выступления к мероприятию по Украине возникла опасность нарушения общественного порядка.

В начале марта 2022 года Нью-Йоркская «Метрополитен-опера» объявила, что Нетребко была исключена из предстоящих постановок из-за отказа от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Украине.

Читайте также:

Берлинская опера возобновит сотрудничество с Нетребко

Associated Press: Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera из-за отмененных выступлений

Администрация Праги с подачи украинского посольства просит отменить концерт Анны Нетребко
#суд
#опера
#отмена
#концерт
#сотрудничество
#мнение
#мероприятия
#нарушения
#опасность
#новости
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два конгрессмена призвали спикера палаты представителей уйти в отставку
Конгрессмены Масси и Грин призвали спикера палаты представителей уйти в отставку
01 мая 2024, 19:30

Фото: iStock/trekandshoot

В среду американские конгрессмены Томас Масси и Марджори Тейлор Грин призвали спикера Палаты представителей Майка Джонсона подать в отставку, передает РИА Новости.
Они указали на его одобрение дополнительной помощи Украине в апреле и предполагаемую угрозу поражения Республиканской партии на предстоящих выборах в октябре.

Масси заявил, что Джонсон не подходит для роли серьезного спикера и не следует американской конституции. Грин отметила, что Джонсон уже разделяет полномочия спикера с лидером демократического меньшинства Хакимом Джеффрисом и предупредила, что продолжение его деятельности на посту спикера может угрожать большинству республиканцев в палате после выборов в октябре 2024 года.

Она также сообщила о планируемом голосовании по отставке Джонсона на следующей неделе.

Читайте также:

Конгрессмен Масси призвал США покинуть НАТО

Конгрессмен раскритиковал идею Байдена о помощи Украине в виде займов

Конгрессмен пришёл в маске Путина на слушание по импичменту Байдена
#сша
#конгресс сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Министр обороны Украины Умеров может покинуть свой пост
01 мая 2024, 18:59

Фото: istockphoto/DmyTo

Глава министерства обороны Украины может оставить свой пост. Это вполне может произойти менее, чем через год после того, как он был назначен на эту должность.
Об этом сообщает портал «Цензор.net» со ссылкой на собственные источники. По данным главного редактора сетевого издания Юрия Бутусова, украинское правительство планирует уволить министра инфраструктуры Александра Кубракова. На его место будет назначен нынешний глава Минобороны.

Причиной всех этих перестановок источники называют чистку, которую продолжает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Якобы он старается избавиться от всех политиков, которые напрямую могут общаться с Зеленским и оказывать на него влияние, минуя главу офиса президента.

Читайте также:

Ермак рассказал Салливану, в каком оружии остро нуждается Киев

Зеленский уволил своего советника Шефира

Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
#правительство
#портал
#минобороны
#украина
#офис
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В постпредстве России обвинили ЕС в дезинформации
Постпредство России при ЕС назвало дезинформацией позицию по передаче активов ЕС
01 мая 2024, 18:58

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

В постпредстве России при Евросоюзе отреагировали на заявление Брюсселя относительно передачи активов европейских компаний как дезинформацию и напомнили о торгово-экономической войне, развязанной ЕС против России.
Российское постпредство подчеркнуло, что ЕС пытается создать негативный нарратив о действиях России, игнорируя свою собственную ответственность за торгово-экономическую напряженность.

«Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права... Ещё одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире», — говорится в официальном Telegram-канале российского постпредства.
Оно также утверждает, что односторонние санкции Евросоюза против третьих стран являются незаконными и наносят ущерб международным отношениям.

Ранее ЕС призвал Россию пересмотреть свое решение, назвав его нарушением международного права.

Читайте также:

Россия ответила США на конфискацию своих активов

Германия категорически против изъятия замороженных активов РФ в пользу Украины

ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и Bosch
#сша
#россия
#санкции
#права
#ущерб
#telegram
#ес
#евросоюз
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова предложила Латвии предоставить список стран, разрешивших бить по России
01 мая 2024, 18:38

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министерству иностранных дел Латвии следует предоставить список стран, которые дали ВСУ разрешение наносить удары по территории России. Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
Таким образом российский дипломат прокомментировала заявление главы латвийского внешнеполитического ведомства Байбы Браже, в котором утверждалось, что Киев уже получил оружие от некоторых западных партнёров вместе с разрешением «бить по российской территории».

«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врёт», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ отмечала, что атаки украинских боевиков на объекты российской гражданской инфраструктуры подчёркивает террористическую сущность киевского режима, которую можно разглядеть уже из самых удалённых уголков мира.

Читайте также:

«Новости психбольницы»: Захарова оценила идею украинского министра о гендерном паритете

«Мрази»: Захарова высказалась про переговоры Киева и Брюсселя о мобилизации

Захарова ответила на предложение Блинкена о мирных переговорах по Уставу ООН
#оружие
#мид
#заявление
#дипломат
#киев
#захарова
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспорядки начались на первомайской манифестации в Париже
01 мая 2024, 17:44

Фото: iStock/HJBC

Полиция Парижа применила дубинки на первомайской манифестации, пишет РИА Новости.
По данным агентства, акция проходит во Франции в честь Дня труда. Среди присутствующих — люди с флагами коммунистов и социалистов, представители «желтых жилетов».

Кроме этого, на акцию пришли представители радикального движения black bloc. Их отличительные черты — черная одежда с закрытыми масками и капюшонами.

Во время манифестации радикалы начали разбивать витрины и бросать петарды и бутылки в полицию. Силовики оттеснили зачинщиков, применив дубинки. Несколько человек получили травмы, добавили в агентстве.

Читайте также:

Макрон хочет договориться о прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже

НОК Украины призвал не допускать российских борцов к Олимпиаде-2024 в Париже

Три человека погибли в Париже при взрыве и пожаре в многоэтажном доме
#франция
#париж
#акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
AC: Зеленский ошибся при оценке нового пакета помощи от США
01 мая 2024, 17:23

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда поверил способности нового пакета помощи повлиять на ситуацию на поле боя.
Президент Украины в интервью о новой помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов говорил, что эта поддержка укрепит украинскую армию и у нее появится шанс на победу. Но он ошибся в своей оценке, пишет American Conservative.

В среду президент Штатов Джо Байден подписал закон о помощи Украине. Ей передали 61 миллиард долларов на продолжение противостояния в СВО.

После этого в Пентагоне сообщили, что Штаты возобновляют военные поставки Киеву пакетом на один миллиард долларов. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву.

Читайте также:

В НАТО оценили вероятность прямого вооруженного столкновения с Россией

Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России

Генсек НАТО Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом
#украина
#сша
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Австрии предостерегли Raiffeisen от покупки Strabag из-за связи с Россией
01 мая 2024, 17:23

Фото: istockphoto/Iuliia Petrovskaia

Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от идеи сделки по покупке доли в строительной компании Strabag. Дело в том, что планируемые к приобретению акции принадлежат фирме, связанной с Олегом Дерипаской, а тот находится под санкциями США.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В Вене опасаются негативной реакции Вашингтона по поводу анонсированной сделки. Она может быть расценена Соединёнными Штатами как нарушение санкций, поскольку против Дерипаски введены ограничения. Кроме того, австрийские власти полагают, что сделка поставит в неловкое положение саму Австрию из-за «дружелюбного» отношения к России.

Сотрудник RBI заявил агентству, что приобретение акций остаётся предметом проверки в банке. В свою очередь, представитель Дерипаски сообщил, что бизнесмен уже долгое время не имеет никакого отношения к фирме Starbag, добавив также, что западные санкции против него являются «полностью ошибочными» и «основаны на ложной информации».

Читайте также:

Дерипаска: Британская экономика трещит по швам из-за действий политиков

Бизнесмен Дерипаска: Россия выдержала санкционное давление

Дерипаска: Час расплаты США за санкционный раж становится ближе
#санкции
#проверки
#бизнесмен
#сделки
#нарушение
#ограничения
#отношения
#банк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Черниговской ОВА убрал общественный транспорт для жителей города
01 мая 2024, 16:48

Фото: istockphoto/alexmak72427

Назначенный Зеленским руководитель Черниговской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Брижинский остановил общественный транспорт для жителей областного центра. Он сделал это в ответ на отказ городских властей предоставить землю предприятиям, связанным со «Слугами народа».
По словам исполняющего обязанности главы города Александра Ломако, Брижинский самовольно сдал землю в аренду. Теперь же глава ОВА выставил ультиматум: городского общественного транспорта не будет до тех пор, пока не будут разрешены земельные споры и вопросы, передаёт телеграм-канал «RT на русском».

До разрешения этих самых споров жителям Чернигова, которые никакого отношения к ним не имеют, придётся передвигаться по городу на своих двоих. Брижинский так и сказал: не умрут, если пройдут пять километров пешком.

Читайте также:

Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов

Forbes: удары по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронами

Харьковское метро остановили после взрывов
#отношения
#украина
#транспорт
#аренда
#администрация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф