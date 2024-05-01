Закон об иноагентах принят в Грузии во втором чтении

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Парламент Грузии принял закон об иностранных агентах во втором чтении, пишет РИА Новости.
За проголосовали 83 человека, против — 23. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иностранных агентах будет принят, несмотря на протесты.
В среду из-за закона об иноагентах в парламенте Грузии произошла массовая потасовка. Перед заседанием подрались депутаты от оппозиции и правящего большинства.
Голосование по резонансному закону об иностранных агентах, вызвавшему широкие общественные обсуждения, в окончательном, третьем чтении состоится в Грузии через две недели.
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В среду из-за закона об иноагентах в парламенте Грузии произошла массовая потасовка. Перед заседанием подрались депутаты от оппозиции и правящего большинства.
Голосование по резонансному закону об иностранных агентах, вызвавшему широкие общественные обсуждения, в окончательном, третьем чтении состоится в Грузии через две недели.
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Алёна Самарева