Госдеп: закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО

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Закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евро-атлантической интеграции», — отметил он.
Миллер заявил, что Америка 32 года оказывает помощь экономике Грузии. Однако её интерпретируют неверно. Он подчеркнул осуждение США применения силы против протестующих в Грузии.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси митингующие пытались ворваться в здание парламента. 1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. Голоса «за» отдало 83 депутата, «против» — 23 парламентария. Постатейное обсуждение закона шло два дня. Закон будет рассматриваться в третьем чтении через 2 недели.
Ранее закон об иностранных агентах спровоцировал массовую потасовку в парламенте Грузии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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