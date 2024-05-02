Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне протестов

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Руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень безопасности на фоне протестов против законопроекта об иноагентах. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление парламента.
«Исходя из нападений на дворец парламента Грузии, что создает опасность жизни и здоровью людей, находящихся во дворце парламента, с 1 мая текущего года с 23:00 (22:00 мск. — ред.) во дворце парламента объявлен красный уровень безопасности», — указано в документе.Ранее сообщалось, что в Тбилиси митингующие пытались ворваться в здание парламента.
1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. Голоса «за» отдало 83 депутата, «против» — 23 парламентария. Постатейное обсуждение закона шло два дня. Закон будет рассматриваться в третьем чтении через 2 недели.
Кроме того, закон об иноагентах спровоцировал массовую потасовку в парламенте Грузии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак