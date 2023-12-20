«Утешительный приз»: В МИД РФ ответили на старт переговоров по вступлению Украины в ЕС

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что начало переговоров о вступлении Украины в состав Европейского союза – это утешительный приз.
Напомним, 15 декабря, после после двухдневного заседания совета Евросоюза, все 26 европейских лидеров поддержали решение о начале переговоров по вступлению в состав союза Украины и Молдавии.
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Евгения Парфентьева