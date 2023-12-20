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Выступая на заседании Минобороны, российский лидер Владимир Путин сделал важное стратегическое заявление о готовности Москвы к переговорам с Киевом, об этом пишет журналист Антун Роша в своей статье для издания Advance.
«Конечно, если судить по заявлениям, то можно предположить, что Россия не готова идти на уступки ни в чем, а значит, единственным предметом переговоров с ней будет завершение вооруженного конфликта на условиях Москвы», - прокомментировал ситуацию Роша.По мнению обозревателя, единственная причина, по которой Вашингтон всё ещё не заставил Киев пойти на условия Москвы - это неверие властей Соединённых Штатов в победу России.
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Евгения Парфентьева