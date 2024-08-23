Глава ФСИН доложил Путину о ситуации с захватом заложников в ИК-19

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что директор ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в волгоградской колонии N19, где несколько террористов взяли в заложники сотрудников учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Лидер российского государства отметил, что также заслушает главу Росгвардии Виктора Золотова по ситуации в исправительной колонии. По словам Путина, после всех докладов будет обсуждаться «плановый вопрос», предложенный главой МВД Владимиром Колокольцевым.
По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.
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По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.
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Екатерина Коршунова