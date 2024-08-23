После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело

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В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии. Об этом сообщили в СК РФ.
На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким удалось сбежать.
Ранее сообщалось, что 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким удалось сбежать.
Ранее сообщалось, что 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова