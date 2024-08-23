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После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело

СК завел уголовное дело после захвата заложников в волгоградской колонии №19
23 августа 2024, 14:17
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии. Об этом сообщили в СК РФ.
На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким удалось сбежать.



Ранее сообщалось, что 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#волгоградская область
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Опубликованы фото террористов, подозреваемых в захвате ИК-19 в Волгоградской области
Опубликован список террористов, захвативших ИК-19 в Волгоградской области
23 августа 2024, 14:29

Фото: iStock/sqback

В сети опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату заложников в волгоградской колонии ИК-19. Снимки публикует Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в числе преступников: Тошев Рамзиндин 1995 г.р., Хусинов Темур 1995 г.р., Наврузи Рустамчон 2001 г.р. и Тошов Назирчон 1996 г.р. Все они являются гражданами Узбекистана и Таджикистана, террористы были осуждены по делам о сбыте наркотиков.




Хусинова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Все злоумышленники судимы впервые.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.

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В Волгоградскую область выехали сотрудники ФСИН после захвата заложников в ИК-19

#уголовное колония
#сотрудники
#фсин
#волгоградская область
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В Волгоградскую область выехали сотрудники ФСИН после захвата заложников в ИК-19
23 августа 2024, 14:11

Фото: istock/Nataliia Yankovets

Для проведения проверки в Волгоградскую область после захвата заложников в ИК-19 направилась группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказания. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что колонию №19 в Волгоградской области захватили заложники. В результате захвата заложников погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков.

«В связи с чрезвычайным происшествием в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки», — отмечается в сообщении.

Появилась новая информация о ситуации в ИК №19 в Волгоградской области
Появилась новая информация о ситуации в ИК №19 в Волгоградской области

До этого в исправительной колонии №12 в ДНР трое осужденных заблокировали сотрудников учреждения. Заключенные «препятствовали осуществлению ими должностных полномочий».

С разливом нефтепродуктов в порту «Кавказ» на Кубани, где накануне в результате атаки со стороны ВСУ потонул паром с топливными цистернами, разбираются специалисты Морпасслужбы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
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Число жертв захвата заложников в российской колонии выросло
Три человека погибли при захвате заложников в волгоградской ИК-19
23 августа 2024, 14:04

Фото: iStock/Motortion

В результате захвата заложников в волгоградской колонии ИК-19 погибли три человека. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что двоим удалось сбежать от захватчиков. Среди них один сотрудник колонии и один заключенный.

Сбежавших доставили в медучреждение с резанными и проникающими ранениями. Согласно информации Telegram-канала SHOT, серьезные ранения получили четверо сотрудников исправительной колонии. Среди них начальник спецучреждения Андрей Девятов. В настоящее время он находится в реанимации.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки.

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#колония
#telegram
#информация
#волгоградская область
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ФСИН: проводятся мероприятия по освобождению заложников в волгоградской ИК
23 августа 2024, 13:52

Фото: istockphoto/Max_grpo

В исправительной колонии №19 в Волгоградской области проводятся мероприятия по освобождению заложников. Об этом сообщает пресс-бюро ФСИН РФ, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что колония №19 в Волгограде захвачена несколькими людьми. По предварительным данным, убит как минимум один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний, еще несколько получили ранения.

Baza: ИК №19 в Волгограде захватили несколько человек
Baza: ИК №19 в Волгограде захватили несколько человек

«В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников», — указано в сообщении.

До этого в исправительной колонии №12 в Донецкой народной республике трое осужденных заблокировали сотрудников учреждения. Заключенные «препятствовали осуществлению ими должностных полномочий».

В Ростовской области логистические центры вместо нелегальных мигрантов начали набирать на работу заключённых из колоний-поселений. По данным ФСИН, в настоящее время в регионе в крупных маркетплейсах трудоустроены более 230 осуждённых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#колония
#мероприятия
#фсин
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Baza: ИК №19 в Волгограде захватили несколько человек
23 августа 2024, 13:39

Фото: istockphoto/OlFedv

Колония №19 в Волгограде захвачена несколькими людьми, сообщает Baza. Предварительно известно, что убит как минимум один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний, еще несколько получили ранения.
По предварительным данным, напавшие заявили о принадлежности к запрещенной на территории РФ террористической организации. Информацию сейчас уточняют.

Ранее сообщалось, что на Кубани сотрудники Морпасслужбы ликвидируют разлив нефтепродуктов, который произошел в результате атаки железнодорожного парома с 30 топливными цистернами со стороны боевиков ВСУ. Украинские неонацисты напали накануне, 22 августа. Спасатели сообщали, что удалось спасти 17 членов экипажа.

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Оперштаб: в порту «Кавказ» на Кубани ликвидируют разлив нефтепродуктов
23 августа 2024, 12:48

Фото: istockphoto/Tatiana Dvoretskaya

С разливом нефтепродуктов в порту «Кавказ» на Кубани, где накануне в результате атаки со стороны ВСУ потонул паром с топливными цистернами, разбираются специалисты Морпасслужбы. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
«Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует», — прокомментировали там.

По сообщению Минтранса РФ, в морском порту ввели особый режим. Атака на железнодорожный паром произошла 22 августа. Сам порт «Кавказ» не загорелся. Как уточняли спасатели, спасены 17 членов экипажа.

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В Таиланде из-за схода оползня погибли россияне
Восемь человек, в том числе двое россиян, погибли при сходе оползня на Пхукете
23 августа 2024, 12:30

Фото: iStock/Wirachai

Восемь человек, в том числе двое россиян, погибли в провинции Пхукет в результате схода оползня. Об этом сообщила газета Khaosod.
Отмечается, что смещение грунта произошло из-за проливных дождей в районе Карон на юге острова. В результате оползня была наполовину разрушена вилла, которая располагалась на склоне горы. Помимо россиян, погибли также граждане Таиланда и Мьянмы.

Прибывшие на место происшествия спасатели ведут поиски пропавших без вести. По словам генерального консула России в провинции Пхукет Егора Иванова, личности погибших граждан РФ устанавливаются. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

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В США мужчина выиграл в лотерею 4,5 миллиона рублей благодаря умершей собаке
23 августа 2024, 11:54

Фото: istockphoto/Talaj

Житель штата Огайо, Роджер Соурс, стал обладателем 50 тысяч долларов (примерно 4,5 миллиона рублей) благодаря своей любви к ушедшей из жизни немецкой овчарке. Об этом информирует Daily Mirror.
По данным издания, мужчина купил лотерейный билет с номером, совпадающим с номером лицензии на собаку, что является обязательным в некоторых американских штатах для владельцев домашних животных.

Он узнал о выигрыше, когда увидел результаты лотереи по телевизору. Роджер планирует использовать часть выигранных средств для погашения долгов, а оставшуюся сумму сохранить в качестве сбережений.

Ранее сообщалось, что двое россиян выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей. Отмечается, что счастливыми победителями стали жители Псковской и Тульской областей. Денежный приз был разделен между двумя участниками, оба победителя приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях.

До этого в России появился мультимиллионер, который получил многомиллионное состояние благодаря лотерее. Им стал пенсионер из Москвы, бывший инженер. Его выигрыш составил 170 миллионов рублей.

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Появились новые подробности о крушении яхты у берегов Сицилии
Quotidiano Nazionale: жертвы крушения яхты хотели спастись при ее затоплении
23 августа 2024, 11:27

Фото: istockphoto/msan10

Погибшие пассажиры люксовой яхты, потерпевшей крушение у берегов Сицилии, хотели спастись во время ее затопления, поскольку тела обнаружили в других местах, нежели те, что указали выжившие. Об этом информирует Quotidiano Nazionale.
Сейчас ищут 18-летнюю дочь предпринимателя-миллионера Майка Линча. Подтверждено, что количество жертв крушения выросло до шести человек.

Катастрофа произошла в минувший понедельник, 19 августа, на борту парусного судна находилось 22 человека, преимущественно, британцы. Причиной случившегося назван смерч.

Местные прокуроры разбираются в обстоятельствах произошедшего. Среди версий не оставляют без внимания и ошибку экипажа.

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#яхты
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