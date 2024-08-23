Опубликованы фото террористов, подозреваемых в захвате ИК-19 в Волгоградской области

Фото: iStock/sqback
В сети опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату заложников в волгоградской колонии ИК-19. Снимки публикует Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в числе преступников: Тошев Рамзиндин 1995 г.р., Хусинов Темур 1995 г.р., Наврузи Рустамчон 2001 г.р. и Тошов Назирчон 1996 г.р. Все они являются гражданами Узбекистана и Таджикистана, террористы были осуждены по делам о сбыте наркотиков.
Хусинова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Все злоумышленники судимы впервые.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.
Читайте также:
После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело
Число жертв захвата заложников в российской колонии выросло
В Волгоградскую область выехали сотрудники ФСИН после захвата заложников в ИК-19
Хусинова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Все злоумышленники судимы впервые.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.
Читайте также:
После захвата заложников в волгоградской колонии завели уголовное дело
Число жертв захвата заложников в российской колонии выросло
В Волгоградскую область выехали сотрудники ФСИН после захвата заложников в ИК-19
Екатерина Коршунова