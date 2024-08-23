Губернатор Волгоградской области впервые прокомментировал захват заложников в колонии

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
В Волгоградской области создали оперштаб для координирования работы по освобождению заложников в исправительной колонии №19 в городе Суровикино. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова публикует Telegram-канал областной администрации.
По словам главы региона, в готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда. Политик отметил, что сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно.
Бочаров заключил, что угрозы гражданскому населению в настоящее время нет. Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.
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Бочаров заключил, что угрозы гражданскому населению в настоящее время нет. Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.
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Екатерина Коршунова