В Гагаузии заявили, что жители Молдавии не желают присоединяться к ЕС

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Молдаване не хотят, чтобы их страна вступала в Европейский союз (ЕС), потому что мечтают о суверенном и нейтральном государстве, дружественном соседним странам, заявила глава региона Гагаузия Евгения Гуцул, сообщает РИА Новости.
По словам политика, в октябре молдавский народ проведет референдум о том, вступать ли ему в ЕС. Выступая от имени большинства народа, Гуцул заявила, что народ не желает вступать в ЕС.
По словам Гуцул, Молдове не нужен никакой военный блок, включая НАТО.
Ранее глава автономии заявила, что если Гагаузия провозгласит независимость, молдавские власти в Кишиневе могут направить в регион войска.
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«Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с РФ, и с Украиной, и с Румынией, и с ЕС», – отметила она.
По словам Гуцул, Молдове не нужен никакой военный блок, включая НАТО.
Ранее глава автономии заявила, что если Гагаузия провозгласит независимость, молдавские власти в Кишиневе могут направить в регион войска.
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Александр Климов