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В Гагаузии заявили, что жители Молдавии не желают присоединяться к ЕС

Глава Гагаузии Гуцул: Жители Молдавии не желают вступать в состав ЕС
10 апреля 2024, 06:25
Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Молдаване не хотят, чтобы их страна вступала в Европейский союз (ЕС), потому что мечтают о суверенном и нейтральном государстве, дружественном соседним странам, заявила глава региона Гагаузия Евгения Гуцул, сообщает РИА Новости.
По словам политика, в октябре молдавский народ проведет референдум о том, вступать ли ему в ЕС. Выступая от имени большинства народа, Гуцул заявила, что народ не желает вступать в ЕС.

«Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с РФ, и с Украиной, и с Румынией, и с ЕС», – отметила она.



По словам Гуцул, Молдове не нужен никакой военный блок, включая НАТО.

Ранее глава автономии заявила, что если Гагаузия провозгласит независимость, молдавские власти в Кишиневе могут направить в регион войска.

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В Гагаузии раскрыли план действий в случае наступления войск со стороны Кишинева
Гуцул: Гагаузия обратится за помощью к РФ, если Кишинев введет войска в регион
10 апреля 2024, 06:37

Фото: iStock/Kichigin

Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что будет делать ее регион, если Молдавия отреагирует на провозглашение независимости Гагаузии вводом войск, передает РИА Новости.
Гуцул выразила надежду, что Кишинев не станет вводить войска в регион. В противном случае Гагаузия обратится за помощью к России.

«Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», – отметила она.

Политик добавила, что Гагаузская автономия намерена остаться в составе Молдовы, но примет меры, если страна захочет интегрироваться с Румынией.

Ранее Гуцул заявила, что молдаване не хотят, чтобы Молдавия вступала в ЕС. По ее словам, Кишиневу не нужен никакой военный блок, в том числе НАТО.

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#ес
#нато
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«Показуха и позор»: Депутат Шеремет отозвался о Швейцарском саммите по Украине
10 апреля 2024, 05:58

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Член комитета по безопасности, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал саммит по Украине в Швейцарии. Его высказывания приводит РИА Новости.
Шеремет назвал швейцарский саммит по Украине показным и позорным. По его словам, на этой встрече «государства без суверенитета будут плясать под дудку США». Он добавил, что представители государств примут участие в саммите, потому что их уговорили сделать это американские чиновники.

8 апреля Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило планы по организации конференции по Украине. Однако министерство заявило, что дата, время и место проведения еще уточняются.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 16-17 июня. Ожидается, что в конференции примут участие 80-100 стран.

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«Пусть перестанут влезать»: Посол в США о попытках Вашингтона влиять на РФ
10 апреля 2024, 05:13

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить вмешиваться во внутренние дела России, цитирует дипломата РИА Новости.
Антонов призвал США прекратить очернять Россию и вмешиваться в ее внутренние дела. Он подчеркнул, что Москва должна сама решать, «как ей жить».

«Все это – часть гибридной войны. Задача понятна: разрушить единство российского общества. Применить набивший оскомину принцип «разделяй и властвуй», – отметил он.

Дипломат добавил, что Белому Дому «давно пора отказаться от ханжества» и манипулировать ценностями свободы, закона и справедливости. По его словам, авторитет Америки как демократического государства значительно снизился.

Ранее Антонов заявил , что Запад всеми силами затягивает расследования по «Северным потокам».

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#политика
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США планируют запрет использования программ «Касперского» в стране
CNN: США планируют запретить использовать программы «Касперского» в стране
10 апреля 2024, 04:26

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Администрация США планирует запретить американским гражданам и компаниям использовать программное обеспечение Касперского. Об этом решении сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
Ожидается, что решение вступит в силу в мае. Решение было принято по соображениям национальной безопасности. По данным телеканала, правительственные учреждения США больше не смогут использовать программы от российских разработчиков. Однако подобные меры в отношении частных компаний и граждан являются «беспрецедентными».

В 2022 году США включили российскую «Лабораторию Касперского» в список компаний, угрожающих национальной безопасности страны. В список также попали две компании из Китайской Народной Республики.

В 2018 году программное обеспечение «Лаборатории Касперского» было запрещено для использования государственными учреждениями США, а в 2019 году запрет стал бессрочным. Тогда компанию обвинили в тесных связях с российской разведкой, но суды не смогли доказать обратное.

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#санкции
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В НАТО отказались предоставлять доверие России в ходе переговоров по Украине
Замгенсека НАТО Джоанэ: РФ нельзя доверять на переговорах по Украине
10 апреля 2024, 04:01

Фото: iStock/Diy13

В интервью британской радиостанции LBC заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал не доверять России на возможных будущих переговорах по Украине. По его словам, отказ Москве в доверии объясняется ее желанием использовать ситуацию в своих целях.
«России нельзя доверять. Даже если она со временем начнет говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения», — заявил Джоанэ.

Он выразил уверенность, что Украина присоединится к альянсу в будущем, но не назвал возможную дату вступления. По его словам, НАТО имеет «моральное и юридическое обязательство поддержать Киев» и планирует продолжить расширение НАТО, если Россия победит.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты выступают за вступление Украины в НАТО в определенный момент в будущем.

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Новый план контрнаступления ВСУ назвали в Крыму классической схемой мошенничества

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#нато
#россия
#украина
#переговоры
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Новый план контрнаступления ВСУ назвали в Крыму классической схемой мошенничества
Политолог Джаралла: Новое контрнаступление ВСУ – классическое мошенничество
10 апреля 2024, 03:23

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла назвал новый план контрнаступления Украины, озвученный Владимиром Зеленским, классическим мошенническим планом, сообщает РИА Новости.
«Она проста: чтобы воровать – нужны деньги, чтобы деньги – нужны планы. Вот их и клепают во всех ведомствах на Украине», – пояснил он.

Аналитик отметил, что главная угроза для украинских руководителей заключается в том, что Запад заклеймит их как мошенников. Джаралла резюмировал, что в связи с этим Киев разрабатывает новые контрнаступательные меры, чтобы получить больше финансирования.

Ранее Зеленский рассказал о новом контрнаступлении ВСУ. По словам главы государства, для проведения наступательных операций Украине необходимы современные системы вооружения от иностранных союзников, в том числе США.

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#контрнаступление
#владимир зеленский
#украина
#военные
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В США заявили о намерении продать Украине комплекты для обслуживания ЗРК Hawk Phase III
Госдеп США одобрил продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk Phase III
10 апреля 2024, 02:51

Фото: iStock/vincent_ruf

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания зенитно-ракетных комплексов Hawk Phase III на сумму около 138 миллионов долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, передает РИА Новости.
Как отмечается, Киев обратился к Вашингтону с просьбой приобрести товары и услуги, связанные с обслуживанием этих ЗРК. Госсекретарь Энтони Блинкен счел ситуацию срочной и поручил разрешить продажу Украине соответствующхи товаров и услуг в интересах национальной безопасности США. Таким образом, госсекретарь Блинкен распорядился отменить требование Конгресса о рассмотрении текущей сделки.

Ранее сообщалось, что США ведут деликатный диалог с РФ по обмену заключенными.

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#госдеп
#украина
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Семью Байдена обозначили как спонсора терактов в России
Депутат Шеремет: Семья Байдена спонсирует теракты в России
10 апреля 2024, 02:07

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Депутаты Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности, депутат Михаил Шеремет заявил, что семья президента США Джо Байдена причастна к терактам в России, сообщает РИА Новости.
Шеремет напомнил, что нефтегазовая компания Burisma Holdings имеет тесные связи с сыном американского лидера Хантером, и назвал семью Байдена спонсором терактов в России.

«Долгие годы США позиционировали себя как борцы с международным терроризмом, не заметив, как у власти оказался не только спонсор, но и тот, кто создавал международные террористические группировки для обогащения на крови других народов», — резюмировал Шеремет.

Ранее Следственный комитет РФ раскрыл имена спонсоров терактов в России. По данным следствия, средства террористам перечислялись через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Эти средства якобы использовались в течение последних нескольких лет для совершения терактов в России и за рубежом.

Отмечалось, что Burisma Holdings, принадлежащая Николаю Злочевскому, которого называют одним из главных спонсоров украинской террористической деятельности, по слухам, связана с семьей президента США Джо Байдена. Сын президента США, Хантер Байден, работал в компании Burisma.

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#сша
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#россия
#депутат
#госдума
#теракт
#джозеф байден
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В Израиле сообщили о готовности Ирана нанести удар
Израильские чиновники: Иран готовится нанести удар после 12 апреля
10 апреля 2024, 01:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Израильские военные заявили, что Иран готов нанести удар после 12 апреля, сообщает Интернет-издание The Times of Israel.
Согласно этой оценке, чиновники считают, что Тегеран, от которого ожидали действий после гибели иранского генерала Мохаммада Резы Захеди в Дамаске, не будет действовать до окончания праздника Рамадана, то есть до 12 апреля.

В Израиле допускают, что иранские атаки будут направлены на военные объекты, а не на жилую инфраструктуру. Власти готовы к атакам как от союзников в регионе, так и со стороны Ирана. Власти не исключают возможности атак с нескольких направлений.

1 апреля израильские ВВС (IAF) разбомбили здание рядом с посольством Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли шесть человек. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обратился к израильским официальным лицам на иврите, предупредив об ответных мерах за нападение.

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#нападение
#ракетный удар
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