В Гагаузии раскрыли план действий в случае наступления войск со стороны Кишинева

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что будет делать ее регион, если Молдавия отреагирует на провозглашение независимости Гагаузии вводом войск, передает РИА Новости.
Гуцул выразила надежду, что Кишинев не станет вводить войска в регион. В противном случае Гагаузия обратится за помощью к России.
Политик добавила, что Гагаузская автономия намерена остаться в составе Молдовы, но примет меры, если страна захочет интегрироваться с Румынией.
Ранее Гуцул заявила, что молдаване не хотят, чтобы Молдавия вступала в ЕС. По ее словам, Кишиневу не нужен никакой военный блок, в том числе НАТО.
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«Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», – отметила она.
Политик добавила, что Гагаузская автономия намерена остаться в составе Молдовы, но примет меры, если страна захочет интегрироваться с Румынией.
Ранее Гуцул заявила, что молдаване не хотят, чтобы Молдавия вступала в ЕС. По ее словам, Кишиневу не нужен никакой военный блок, в том числе НАТО.
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Александр Климов