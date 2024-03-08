Глава Гагаузии Гуцул вернулась в Молдавию из России

Видео: РИА Новости
Глава гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вернулась в Кишинёв после посещения России. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик в беседе с агентством заявила, что Россия – не враг Молдавии, поэтому важно поддерживать хорошие отношения по всем направлениям.
Корреспондент передаёт, что в аэропорту Гулуц встречали её соратники и родственники. Она смогла беспрепятственно покинуть воздушную гавань, обошлось без задержания.
В ходе визита в Россию Гуцул встретилась с президентом Владимиром Путиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и с другими политиками. Она также приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи.
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Корреспондент передаёт, что в аэропорту Гулуц встречали её соратники и родственники. Она смогла беспрепятственно покинуть воздушную гавань, обошлось без задержания.
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Анастасия Чинкова