Глава Гагаузии объяснила, почему прервала визит в Россию

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Глава Гагаузии Евгения Гуцул прервала свой визит в Россию, где должна была выступить на Евразийском женском форуме в рамках БРИКС, из-за судебного заседания по ее делу в Молдавии. Об этом информирует РИА Новости.
Глава Гагаузии отметила, что она не имеет права пропускать ни одного заседания. По словам Гуцул, на данном мероприятии она должна была выступить с речью от Гагаузской автономии.
Глава региона выразила надежду на реализацию «всего упущенного» в скором времени.
Напомним, ранее Гуцул рассказала, что на неё оказывали давление молдавские власти и Антикоррупционная прокуратура страны. Ей предлагали в обмен на закрытие уголовного дела отказаться от должности и оклеветать коллег из оппозиционной партии «Шор».
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Глава региона выразила надежду на реализацию «всего упущенного» в скором времени.
Напомним, ранее Гуцул рассказала, что на неё оказывали давление молдавские власти и Антикоррупционная прокуратура страны. Ей предлагали в обмен на закрытие уголовного дела отказаться от должности и оклеветать коллег из оппозиционной партии «Шор».
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Екатерина Коршунова