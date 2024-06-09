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Глава Гагаузии захотела еще раз встретиться с Путиным

Глава Гагаузии Гуцул запросила новую встречу с президентом России Путиным
09 июня 2024, 20:55
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул выразила желание снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Гуцул рассказала, что исполнительный комитет Гагаузии уже направил соответствующий официальный запрос.

«Естественно, я бы хотела еще раз встретиться и подтвердить итоги нашей первой встречи», — заявила глава Гагаузии.


Днем 9 июня Гуцул предположила, что после участия в ПМЭФ и втором съезде оппозиционного блока «Победа» ее могут не пустить в Молдавию.

В этот же день лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор отметил, что за последние четыре года правления европейцев Молдавия потеряла более 15% своего населения.

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В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*
09 июня 2024, 21:16

Фото: iStock/Rainer Puster

Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщило Министерство культуры и информации республики на своем официальном сайте.
«На портале "E-Petition.kz" опубликованная петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в РК!" набрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения», — говорится в заявлении.
Отмечается, что петиция собрала 50 тысяч подписей, что обязывает власти республики рассмотреть ее в течение 40 рабочих дней.

Министерство сообщило, что будет создана рабочая группа для рассмотрения этого вопроса.

Петиция, призывающая к запрету пропаганды ЛГБТ*, была размещена на портале E-Petition.kz 29 мая. Ее инициатором выступила Багила Балтабаева, руководитель Казахстанского союза родителей.

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*движение признано экстремистским и запрещено в России
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#парад
#лгбт
#парламент
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В Женеве официально запретят демонстрацию свастики
В Женеве на законодательном уровне запретят демонстрацию свастики
09 июня 2024, 20:40

Фото: iStock/swisshippo

В Женеве на законодательном уровне запретят демонстрацию свастики и других «символов ненависти». Об этом сообщается на сайте телекомпании RTS.
Это решение было принято жителями города в ходе референдума, прошедшего 9 июня, и поддержано почти 85% голосовавших. Женева стала первым кантоном Швейцарии, где был принят подобный закон.

Ранее немецкая газета Spiegel, ссылаясь на главу Государственного студсовета Саксонии Эми Кирхгоф, сообщала, что учащиеся школ в восточной Германии стали чаще рисовать свастику на стенах и партах учебных заведений.

Кирхгоф объясняет склонность подростков к нацистской символике нехваткой учителей и недостаточным количеством уроков, посвященных политике и истории Германии.

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#закон
#швейцария
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МИД РФ направил Армении ноту протеста
Захарова: МИД РФ направил ноту протеста в Армению после визита в Бучу
09 июня 2024, 20:18

Фото: сайт МИД РФ

МИД России направил Армении ноту протеста после визита армянской делегации в Бучу
Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает NEWS.ru.

Захарова заявила, что Москва расценивает посещение Бучи главами Нор-Норкского административного района Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как явный недружественный шаг со стороны армянских властей.

Она также напомнила, что Тер-Маргарян является сторонником председателя прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна, что объясняет его действия.

Ранее Захарова обратилась к армянской стороне с просьбой предоставить список людей, «погибших» в Буче во время пребывания там российских военных.

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#москва
#дороги
#мид
#железные дороги
#мария захарова
#ес
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На Украине прогнозируют подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией
Глава ассоциации пекарей Дученко: хлеб на Украине подорожает примерно на 30%
09 июня 2024, 18:52

Фото: iStock/foodandstyle

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сообщил, что хлеб на Украине подорожает примерно на 30% из-за проблем в энергосистеме страны, передает «Зеркало недели».
По словам Дученко, перевод предприятий хлебной отрасли в статус критической инфраструктуры, которая должна получать электроэнергию без перебоев, не помог избежать отключения от энергоснабжения. Он отметил, что имеются все предпосылки для подорожания хлеба уже на десять процентов, а после — еще на двадцать процентов.

Дученко добавил, что из-за проблем с электричеством часть предприятий переходят на электрогенераторы, однако это серьезным образом влияет на стабильность работы и ценообразование.

Напомним, «Укрэнерго» спрогнозировало, что в скором времени на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. На сегодняшний день в стране недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы.

Ранее замминистра социальной политики Дарья Марчак заявила, что украинцы должны быть готовы самостоятельно откладывать пенсию и трудиться до глубокой старости на фоне критической ситуации с демографией в стране.

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#пенсии
#украина
#хлеб
#деньги
#дефицит
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«Остался русским»: Развозжаев объяснил провал украинизации Севастополя
Развожаев заявил о провале попыток украинизировать Севастополь
09 июня 2024, 16:56

Фото: istockphoto/Anna Pismenskova

Украинизация Севастополя после 1991 года провалилась. Об этом РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил глава региона Михаил Развозжаев. Губернатор отметил, что Севастополь является «красной тряпкой для врага».
«Тогда вопрос флота решался, воля моряков, адмирала Касатонова позволила остаться в Севастополе русскому флоту, и город все эти годы не подвергся той украинизации, которой его пытались подвергнуть и остался русским», – сказал Развозжаев.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что ракетные атаки со стороны украинских боевиков в сторону крымского полуострова являются угрозой для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ракеты, которые запускает Украина в сторону юга России, пролетают над ЗАЭС, неся большие риски для ее безопасности.

Губернатор Запорожской области подчеркнул, что он не хочет никого напугать, однако гарантий безопасности для работы ЗАЭС нет.

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#новости
#украина
#флот
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Объявлены имена шести кандидатов в президенты Ирана
Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не допустили до выборов в стране
09 июня 2024, 15:51

Фото: istock / Rainer Puster

Представитель избирательного штаба при МВД Ирана, Мохсен Эслами, официально объявил шесть кандидатов на пост президента страны, передает телеканал IRIB.
В список вошли мэр Тегерана Алиреза Закани, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, а также представитель Высшего руководителя Ирана в совете национальной безопасности Саид Джалили. Кроме того, среди претендентов числятся депутат парламента Масуд Пезешкиян, бывший прокурор Мустафа Пурмохаммади и вице-президент Газизаде Хашеми.

Однако бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и экс-спикер парламента Али Лариджани к выборам не допущены.

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#путин
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На «СКА Арене» в Петербурге произошел пожар в 225 квадратных метров
09 июня 2024, 14:35

Фото РИА Новости/Павел Бедняков

Пожар площадью около 225 квадратных метров произошел на «СКА Арене» в Северной столице минувшей ночью. Об этом сообщает портал 78.ru. Известно, что в результате инцидента частично пострадала трибуна, а также поверхность арены и щиты с рекламой. Сумма ущерба пока неизвестна. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка.
До этого сообщалось о пожаре на Гусарской улице Петербурга. При возгорании обрушилась кровля офиса. Людей эвакуировали, пострадавших нет, обстоятельства устанавливаются. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Известно, что офис находится на территории асфальтобетонного завода.

Кроме того, в ГУ МЧС по Петербургу сообщали о пожаре площадью десять квадратных метров в трехкомнатной квартире на Гаванской улице города.

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#новости
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Глава Гагаузии прибыла в Москву
Гуцул прибыла в Москву на второй съезд оппозиционного блока «Победа»
09 июня 2024, 14:29

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул приехала в Москву для участия во втором съезде молдавского оппозиционного блока «Победа», сообщает РИА Новости.
Съезд проходит в Москве в воскресенье, как ранее анонсировал лидер блока Илан Шор. На мероприятии планируется обсудить позицию по президентским выборам в Молдавии и подготовку к референдуму о вступлении страны в ЕС.

Напомним, что 21 апреля в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. Тогда было объявлено о создании блока «Победа-Виктория», в который вошли партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Илан Шор был избран председателем исполнительного комитета нового блока.

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«Услышали»: Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина об оружейных поставках
Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина об оружейных поставках
09 июня 2024, 14:18

Фото: сайт Кремля

Слова президента России Владимира Путина о возможных поставках российских вооружений странам-врагам США услышали и поняли на Западе. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, там еще есть люди, умеющие анализировать ситуацию.
«Я не сомневаюсь, что услышали. Я не сомневаюсь, что поймут. Там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто заниматься эскалацией, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией», – сказал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Также руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что Москва симметрично отвечает на враждебные действия западных стран.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никому не обязана сообщать регионы поставок дальнобойных вооружений.

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