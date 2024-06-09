Глава Гагаузии захотела еще раз встретиться с Путиным

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул выразила желание снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Гуцул рассказала, что исполнительный комитет Гагаузии уже направил соответствующий официальный запрос.
Днем 9 июня Гуцул предположила, что после участия в ПМЭФ и втором съезде оппозиционного блока «Победа» ее могут не пустить в Молдавию.
В этот же день лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор отметил, что за последние четыре года правления европейцев Молдавия потеряла более 15% своего населения.
Читайте также:
Глава Гагаузии прибыла в Москву
Назначено первое судебное заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул
Депутата из Гагаузии около часа удерживали в аэропорту Кишинева
«Естественно, я бы хотела еще раз встретиться и подтвердить итоги нашей первой встречи», — заявила глава Гагаузии.
Днем 9 июня Гуцул предположила, что после участия в ПМЭФ и втором съезде оппозиционного блока «Победа» ее могут не пустить в Молдавию.
В этот же день лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор отметил, что за последние четыре года правления европейцев Молдавия потеряла более 15% своего населения.
Читайте также:
Глава Гагаузии прибыла в Москву
Назначено первое судебное заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул
Депутата из Гагаузии около часа удерживали в аэропорту Кишинева
Артем Кузьмин