В Кишинёве заявили о минировании здания суда, где слушается дело Гуцул

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Полиция Кишинёва сегодня, 3 июня, сообщила о том, что в здании городского суда заложена бомба. Это произошло накануне начала очередного заседания по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Судебный процесс по делу руководителя гагаузской автономии на территории Молдавии начался 30 апреля, напоминает РИА Новости. Тогда сторона защиты обратила внимание, что прокуратура не предоставила Гуцул документы на русском языке, как этого требует законодательство. Слушание было перенесено на 3 июня, но сегодня полицейские заявили, что получили сообщение о заложенной в здании суда бомбе.
Территория вокруг здания суда оцеплена. Участников митинга, собравшихся, чтобы поддержать Гуцул, попросили отойти в соседний квартал. Информации о переносе заседания пока нет.
Власти обвинили Гуцул в незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор». Сама глава Гагаузии называет заведённое против неё уголовное дело актом политического преследования. Напомним, молдавский президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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Территория вокруг здания суда оцеплена. Участников митинга, собравшихся, чтобы поддержать Гуцул, попросили отойти в соседний квартал. Информации о переносе заседания пока нет.
Власти обвинили Гуцул в незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор». Сама глава Гагаузии называет заведённое против неё уголовное дело актом политического преследования. Напомним, молдавский президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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Александр Бойцов