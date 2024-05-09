Гагаузская автономия ведет переговоры с российскими банками

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына
После подписания соглашения с Промсвязьбанком Гагаузская автономия Молдавии начала переговорный процесс по сотрудничеству и с другими банками России. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в беседе с РИА Новости.
«Мы ведем переговоры, конечно. Пока сейчас работаем только с Промсвязьбанком. Не исключаем, что и с другими можем», — сказала Гуцул.Напомним, 9 апреля глава Гагаузии подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии карт «Мир» для пенсионеров и бюджетников автономии, на которые каждый месяц будет приходить материальная помощь.
Согласно плану местных властей, к 1 мая всем пенсионерам стала доступна платежная система «Мир». Некоторые их пожилых граждан смогли получить обещанную доплату к пенсии в размере 2 тысяч леев, что эквивалентно почти 10 тысячам рублей.
До этого сообщалось, что от банков потребуют согласовывать кредиты с родственниками клиентов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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