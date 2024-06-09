Глава Гагаузии прибыла в Москву

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул приехала в Москву для участия во втором съезде молдавского оппозиционного блока «Победа», сообщает РИА Новости.
Съезд проходит в Москве в воскресенье, как ранее анонсировал лидер блока Илан Шор. На мероприятии планируется обсудить позицию по президентским выборам в Молдавии и подготовку к референдуму о вступлении страны в ЕС.
Напомним, что 21 апреля в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. Тогда было объявлено о создании блока «Победа-Виктория», в который вошли партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Илан Шор был избран председателем исполнительного комитета нового блока.
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