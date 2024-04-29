Назначено первое судебное заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул

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Первое судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул состоится 30 апреля. По данным единого портала судебных инстанций Молдавии, заседание пройдёт в суде района Буюканы Кишинёва.
Отмечается, что политика обвиняют в незаконном спонсировании запрещённой в стране оппозиционной партии «Шор». Ей грозит штраф или лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определённые должности.
Ранее Гуцул заявила, что на неё оказывали давление молдавские власти и Антикоррупционная прокуратура страны. Там ей предложили в обмен на закрытие уголовного дела отказаться от должности и оклеветать коллег из оппозиционной партии «Шор». Гуцул отказалась, заявив, что не боится бездоказательных уголовных дел.
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Анастасия Чинкова