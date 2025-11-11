Глава Генштаба Франции Мандон обвинил Россию в нашествии постельных клопов

11 ноября 2025, 17:41

Фото: iStock/JasonOndreicka

Глава Генштаба Вооружённых сил Франции генерал Тьерри Мандон обвинил Россию в причастности к нашествию постельных клопов, которое охватило страну осенью 2024 года. Об этом он заявил в интервью газете Ouest-France.





По словам Мандона, Москва якобы использует подобные ситуации для подрыва единства западных обществ.





«Россия изучила наши общества и знает, что наша сила — в единстве. Если ей удастся разделить нас или разобщить, она может одержать победу. Она уже пытается делать это с помощью дестабилизирующих действий», — сказал французский военный.