В посольстве США заявили, что следующий раунд переговоров с РФ ещё не согласован
Очередной раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном о восстановлении полноценной работы посольств пока не запланирован. Об этом «Известиям» рассказали в представительстве США в Москве.
Там отметили, что США рассматривают двусторонний канал как эффективную и постоянную платформу для диалога о стабилизации работы двух дипломатических представительств.
«Переговоры с российскими коллегами сосредоточены на восстановлении их функциональности в Москве и Вашингтоне, а не на более широкой нормализации или улучшении наших отношений. Однако в настоящее время переговоры в этом формате не запланированы», — заявили в ведомстве.
Напомним, между РФ и США прошло два раунда двусторонних переговоров. По некоторым данным, следующая встреча должна была состояться в конце октября — начале ноября.
В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что переговорный процесс между Москвой и Киевом прекратился.
По его словам, в случае возобновления реального переговорного процесса между конфликтующими сторонами станет актуальным вопрос о проведении президентских выборов на Украине.
«Но никто не может сказать, когда этот процесс начнется. Стороны конфликта имеют противоположенные точки зрения на принципиальнейшие вопросы», — отметил эксперт.
Он уточнил, что Россия пытается решить первопричины конфликта, а Украина требует заморозки боевых действий по линии фронта. Пока сторонам не удается достичь консенсуса.