В посольстве США заявили, что следующий раунд переговоров с РФ ещё не согласован

11 ноября 2025, 17:11

Фото: iStock/vchal

Очередной раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном о восстановлении полноценной работы посольств пока не запланирован. Об этом «Известиям» рассказали в представительстве США в Москве.





Там отметили, что США рассматривают двусторонний канал как эффективную и постоянную платформу для диалога о стабилизации работы двух дипломатических представительств.





«Переговоры с российскими коллегами сосредоточены на восстановлении их функциональности в Москве и Вашингтоне, а не на более широкой нормализации или улучшении наших отношений. Однако в настоящее время переговоры в этом формате не запланированы», — заявили в ведомстве.

«Но никто не может сказать, когда этот процесс начнется. Стороны конфликта имеют противоположенные точки зрения на принципиальнейшие вопросы», — отметил эксперт.