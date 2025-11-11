Лавров раскритиковал кандидатов в администрацию Трампа
Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал США за противоречивые заявления кандидатов на ключевые посты в администрации американского лидера Дональда Трампа по вопросам российского ядерного оружия. Об этом он заявил в видеоинтервью, опубликованном на сайте ведомства.
Особое внимание министр обратил на высказывания Роберта Кадлека, кандидата на пост помощника военного министра по ядерному сдерживанию. По словам Лаврова, он допустил спорные заявления о возможном пересмотре стратегий ядерного сдерживания НАТО из-за якобы размещенного в Белоруссии российского тактического оружия.
Кроме того, глава МИД отметил, что США до сих пор не уведомили Россию о планах Дональда Трампа по проведению испытаний ядерного оружия.
