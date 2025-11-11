Лавров призвал ЕС не оправдывать свои действия конфликтом на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров призвал ЕС не оправдывать свои действия на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что у Москвы есть аргументы, чтобы «успокоить европейских коллег», если те продолжат высказывать обвинения в адрес России. Он также отметил, что западные политики часто игнорируют предпосылки конфликта, сосредоточиваясь лишь на утверждениях о вторжении России на Украину.
«Именно Евросоюз поднял Майдан, и именно Евросоюз бросил лозунг, что Украина должна быть с Европой, а не с Россией. <...> Поэтому здесь не надо нас, пожалуйста, ни в чем обвинять и пытаться оправдать свой беспредел теми действиями, которые Россия предприняла уже абсолютно вынужденно, исчерпав все резервы», — заявил министр.