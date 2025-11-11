Лавров призвал ЕС не оправдывать свои действия конфликтом на Украине

11 ноября 2025, 17:17

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров призвал ЕС не оправдывать свои действия на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.





Лавров подчеркнул, что у Москвы есть аргументы, чтобы «успокоить европейских коллег», если те продолжат высказывать обвинения в адрес России. Он также отметил, что западные политики часто игнорируют предпосылки конфликта, сосредоточиваясь лишь на утверждениях о вторжении России на Украину.





«Именно Евросоюз поднял Майдан, и именно Евросоюз бросил лозунг, что Украина должна быть с Европой, а не с Россией. <...> Поэтому здесь не надо нас, пожалуйста, ни в чем обвинять и пытаться оправдать свой беспредел теми действиями, которые Россия предприняла уже абсолютно вынужденно, исчерпав все резервы», — заявил министр.