ВС Израиля задействовали 200 самолётов для ударов по Ирану

13 июня 2025, 10:07

Фото: iStock/TebNad

Израиль задействовал 200 самолётов для ночных ударов по Ирану. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин, слова которого приводит газета Times of Israel.