ВС Израиля задействовали 200 самолётов для ударов по Ирану
Израиль задействовал 200 самолётов для ночных ударов по Ирану. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин, слова которого приводит газета Times of Israel.
По его словам, самолёты в ходе нанесения ударов по иранским ядерным объектам сбросили более 330 боеприпасов.
Удары были нанесены по 60 локациям на территории Ирана.
Напомним, что минувшей ночью израильские войска приступили к реализации широкомасштабной операции под названием «Восходящей лев», в рамках которой наносятся удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Целью операции является предотвращение угрозы существованию еврейского государства, поскольку, по данным израильской разведки, Иран приближается к «точке невозврата» в вопросе создания ядерного оружия.
Читайте также: