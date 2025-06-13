Израиль обнародовал «секретный план» Ирана по производству ядерного оружия
Армия обороны Израиля утверждает, что у Ирана имеется «секретный план по производству ядерного оружия». На сайте ЦАХАЛ опубликовали инфографику на основе разведданных, которая, как утверждается, доказывает приближение Тегерана «к точке невозврата».
В публикации сказано, что Иран может получить ядерное оружие в короткие сроки, поскольку это стали позволять усилия властей Ирана по производству тысяч килограммов обогащённого урана вместе с децентрализованными и подземными мощностями по обогащению.
Израильские войска утверждают, что Тегеран при содействии физиков-ядерщиков изготавливает ядерное оружие уже на протяжении десятилетий, и в последние годы наметился реальный прогресс. Особенно программа ускорилась в последние месяцы.
В ЦАХАЛ отметили, что весь мир пытается остановить Иран дипломатическим путём, однако переговоры безуспешны. В связи с этим, израильские войска намерены действовать, чтобы защитить своих граждан.
Минувшей ночью Израиль нанёс превентивный удар по ядерным объектам на территории Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя атаку на исламскую республику, заявил, что ЦАХАЛ понесёт наказание за содеянное.
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