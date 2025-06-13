Израиль обнародовал «секретный план» Ирана по производству ядерного оружия

13 июня 2025, 08:56

Фото: iStock/wildpixel

Армия обороны Израиля утверждает, что у Ирана имеется «секретный план по производству ядерного оружия». На сайте ЦАХАЛ опубликовали инфографику на основе разведданных, которая, как утверждается, доказывает приближение Тегерана «к точке невозврата».