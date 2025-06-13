Трамп выразил надежду на продолжение переговоров с Ираном после ударов Израиля
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на продолжение переговоров с Ираном по его ядерной программе после ночных ударов Израиля по иранским ядерным объектам. Слова главы государства в соцсети Х привела журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.
Глава Белого дома заявил, что Тегеран не должен получить ядерную бомбу, поэтому Вашингтон намерен вновь сесть за стол переговоров.
Трамп добавил, что несколько представителей иранского руководства уже не вернутся. Гриффин пояснила, что речь идёт о должностных лицах высокого ранга, ставших жертвами авиаударов Израиля в ночь на 13 июня.
Напомним, что минувшей ночью вооружённые силы Израиля нанесли несколько воздушных ударов по территории Ирана. Отмечается, что атаки производились на ядерные объекты. Начало обстрелов подтвердил израильский министр обороны Исраэль Кац.
В настоящее время США обеспокоены тем, что ПВО Израиля не выдержит ответного ракетного удара. По данным американской разведки, у Ирана имеются порядка двух тысяч ракет, способных нести заряд весом от 900 килограммов. Израиль находится в зоне досягаемости большинства из них.
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