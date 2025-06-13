Трамп выразил надежду на продолжение переговоров с Ираном после ударов Израиля

13 июня 2025, 08:10

Трамп: США надеются на продолжение диалога с Ираном по его ядерной программе

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на продолжение переговоров с Ираном по его ядерной программе после ночных ударов Израиля по иранским ядерным объектам. Слова главы государства в соцсети Х привела журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.