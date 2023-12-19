Россия производит больше оружия, чем НАТО, сообщил Шойгу

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Россия производит больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО, несмотря на санкции Запада. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
В Национальном центре управления обороной проходит расширенное заседание коллегии Министерства обороны России, в рамках которого состоится торжественное награждение Героев России, которое проведёт президент Владимир Путин.
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Анастасия Чинкова