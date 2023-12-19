Путин: НАТО перебросила к границам РФ значительные силы США

Фото: kremlin.ru
Активность НАТО на российской границе заметно возросла, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Резко выросла активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника. Увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе», - прокомментировал ситуацию Путин.
По словам российского лидера, это означает новый этап в приближении Североатлантического альянса к российским границам.
Читайте также:
Путин: В НАТО обещали не расширяться на Восток ни на дюйм
Путин: Поставки бронетехники в войска в этом году увеличились в три раза
Путин: Большинство жителей РФ настроены патриотически и поддерживают армию
Евгения Парфентьева