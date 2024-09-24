Глава генштаба США раскрыл способ разгадать мысли российских военных

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун заявил, что для понимания хода мыслей российских военных необходимо прислушиваться к вопросам. Об этом пишет РИА Новости.
Браун отметил, что он имел опыт контактов с коллегами из «стран-соперников», в ходе которых ему удавалось узнать некоторые данные, «базируясь на том, какие темы они поднимают».
Глава американского генштаба привел в пример взаимодействие с российскими военнослужащими в Сирии несколько лет назад. Он подчеркнул, что ему удалось понять их мысли, исходя из задаваемых вопросов.
По словам Брауна, значимым «индикатором» также был вопрос, который российские военные могли задавать несколько дней подряд.
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Глава американского генштаба привел в пример взаимодействие с российскими военнослужащими в Сирии несколько лет назад. Он подчеркнул, что ему удалось понять их мысли, исходя из задаваемых вопросов.
По словам Брауна, значимым «индикатором» также был вопрос, который российские военные могли задавать несколько дней подряд.
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Екатерина Коршунова