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Глава генштаба США раскрыл способ разгадать мысли российских военных

Глава генштаба США Браун рассказал, как понять ход мыслей российских военных
24 сентября 2024, 08:29
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун заявил, что для понимания хода мыслей российских военных необходимо прислушиваться к вопросам. Об этом пишет РИА Новости.
Браун отметил, что он имел опыт контактов с коллегами из «стран-соперников», в ходе которых ему удавалось узнать некоторые данные, «базируясь на том, какие темы они поднимают».

Глава американского генштаба привел в пример взаимодействие с российскими военнослужащими в Сирии несколько лет назад. Он подчеркнул, что ему удалось понять их мысли, исходя из задаваемых вопросов.



По словам Брауна, значимым «индикатором» также был вопрос, который российские военные могли задавать несколько дней подряд.

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#военные
#данные
#политолог
#сша
#россия
«Хезболла»: военные обстреляли транспортно-логистическую базу на севере Израиля
24 сентября 2024, 07:40

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило о проведенной атаке ракетами на транспортно-логистическую базу «Амос» и завод по производству взрывчатых веществ, расположенные в районе населенного пункта Зихрон-Яаков на севере Израиля, в ночь на вторник. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что база «Амос» была обстреляна бойцами исламского сопротивления ракетами «Фади-1». Помимо этого, по производству взрывчатых веществ в районе Зихрона бойцы нанесли удар ракетами «Фади-2». Отмечается, что обстрелы были произведены в защиту Ливана, а также его народа. Помимо этого, аэропорт Мегиддо на севере Израиля за ночь был атакован три раза.

С утра понедельника израильская авиация начала наносить масштабные удары по поселениям на юге и востоке Ливана, затрагивая десятки деревень и несколько крупных населённых пунктов. В ответ бойцы шиитского движения «Хезболла» выпустили множество ракет в сторону северного Израиля. Ливанское правительство уже обратилось к ООН с призывом вмешаться и остановить агрессию Израиля.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило глубокую обеспокоенность по поводу растущего числа жертв среди гражданского населения в Ливане на фоне продолжающейся эскалации конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
#ночь
#авиация
#база
#оон
#удар
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Житель Донецка по заданию украинских спецслужб следил за автомобилями военных
24 сентября 2024, 07:24

Фото: iStock/irene_rebrova

В Донецкой Народной Республике сотрудники УФСБ России задержали мужчину, который, по данным следствия, действовал по заданию украинских спецслужб. Он подозревается в слежке за автомобилями военнослужащих Вооружённых Сил России. Об этом информирует РИА Новости.
«Задержанный по заданию украинских спецслужб осуществлял слежку за автомобилями военнослужащих ВС России, а также получал денежное вознаграждение за совершение террористических актов вторым соучастником, который ранее был задержан УФСБ России по ДНР», — отмечается в сообщении ведомства.

По информации УФСБ России, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая организацию террористического сообщества и участие в нём, а также приготовление к преступлению и покушение на преступление.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии задержали женщину, которая сотрудничала с украинскими спецслужбами. Она собирала и передавала вражеским спецслужбам разведданные о ВС России.

До этого сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной украинской разведки, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области.

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#преступление
#уголовное фсб
#днр
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Посол Коронелли раскрыл, что на самом деле стоит за санкциями против российских СМИ
Посол Коронелли: Санкции против РФ это деградация политической системы США
24 сентября 2024, 06:10

Фото: istock/Mihrznru

Санкции, введённые против российских международных СМИ под надуманными предлогами, являются очередным свидетельством деградации политической системы США и её трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру.
Об этом заявил российский посол в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости.

«Это ещё одно свидетельство необратимой деградации политической системы Северной Америки. Так называемые борцы за свободу прессы с невероятным цинизмом подавляют голоса несогласных. Но я уверен, что заставить нас замолчать не удастся», — подчеркнул Коронелли.
Посол также отметил, что атака на российские СМИ осуществляется под предлогом вмешательства в демократические процессы, что он назвал «крестовым походом» против всех, кто имеет мнение, отличное от позиции Вашингтона. Коронелли уверен, что основная цель этой кампании — запугивание американского населения накануне президентских выборов.

По его словам, на Кубе российские журналисты продолжают получать поддержку и признание местных жителей, а слова Фиделя Кастро о том, что «Правда восторжествует», остаются актуальными.

В ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы «Россия сегодня» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры, направленные на ограничение работы американских СМИ в РФ.

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#сша
#россия
#санкции
#посол
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Президент Польши уколол Украину, напомнив о сотрудничестве с Гитлером
Дуда: украинцы имеют очень много проблем с прошлым
24 сентября 2024, 04:40

Фото: istock/rarrarorro

Президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat поднял вопросы о сотрудничестве Украины с нацистской Германией во время Второй мировой войны, напомнив о сложных страницах истории, связанных с участием украинцев в Холокосте.
«Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», — отметил Дуда, добавив, что речь идет не только о Волынской резне, но и о более широких аспектах коллаборационизма.
Это заявление стало частью продолжающихся напряженных отношений между Варшавой и Киевом. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство в адрес министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, обвинив его в недостаточной поддержке Украины в переговорах о вступлении в Евросоюз.

Выступление Дуды подчеркивает сложные исторические отношения между двумя странами и вызывает обсуждение вопросов, касающихся коллективной памяти и ответственности за действия в прошлом.

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#президент
#евросоюз
#украина
#нацизм
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Президент Чехии высказал неожиданное мнение об СВО
Президент Чехии посоветовал Украине смириться с потерей территорий
24 сентября 2024, 04:20

Фото: istock/Konoplytska

Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что Украине следует смириться с вероятной потерей части своих территорий в ходе текущего конфликта. Он заявил, что сейчас настало время для украинских властей и их сторонников «взглянуть в лицо реальности и принимать соответствующие решения».
По словам Павла, «Украине надо быть более реалистичной. Вероятным результатом конфликта станет то, что некоторые территории останутся под контролем РФ». Это заявление было сделано в интервью изданию The New York Times.

Ранее чешский президент также охарактеризовал как иллюзорную идею украинского лидера Владимира Зеленского о возможности достижения «справедливого мира» без учета текущих реалий. Павел подчеркнул, что переговоры о мире, которые бы не включали Россию, не имеют смысла и требуют переосмысления подходов со стороны украинского руководства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил критическую важность предстоящих месяцев для определения исхода военного конфликта. Об этом он заявил на церемонии вручения награды Американской академии достижений.

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#президент
#рф
#переговоры
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Рассекречены архивы ФСБ: как поляки казнили украинцев в 1945 году
ФСБ рассекретила архивы о казнях мирных украинцев поляками в 1945 году
24 сентября 2024, 01:13

Фото: istock/Berezko

Федеральная служба безопасности России опубликовала рассекреченные архивные материалы, касающиеся массовых казней мирных украинцев, которые были совершены поляками в марте 1945 года в селе Скопов, расположенном недалеко от Перемышля.
Согласно опубликованным данным, жертвы, в том числе православное духовенство и малолетние дети, подвергались жестоким пыткам: детей сжигали заживо, взрослым выкалывали глаза, а тела убитых кололи штыками.

Переселение этнических украинцев из Польши началось после подписания Люблинского соглашения 9 сентября 1944 года, которое касалось эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории Украинской ССР. Официально документ предусматривал добровольное переселение, однако на практике это обернулось насильственной депортацией, сопровождавшейся массовыми актами насилия против украинцев.

Эти рассекреченные материалы подчеркивают трагические события, произошедшие в послевоенный период, и необходимость изучения истории для предотвращения подобных актов насилия в будущем.

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#жертвы
#украина
#польша
#война
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В ООН испугались количества жертв мирных граждан в Ливане
ООН назвала число жертв среди гражданского населения в Ливане неприемлемым
24 сентября 2024, 00:36

Фото: istock/Askolds

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило глубокую обеспокоенность по поводу растущего числа жертв среди гражданского населения в Ливане на фоне продолжающейся эскалации конфликта.
Глава УВКБ Филиппо Гранди заявил, что ситуация вызывает страх и требует немедленных действий.

«Эскалация кризиса в Ливане пугает. Сегодня тысячи людей вынуждены покидать свои дома в регионе, разрушенном войной. Число жертв среди гражданских неприемлемо», — написал Гранди в соцсети X.
По последним данным, в результате израильских авиаударов по южным и восточным районам Ливана погибло 492 человека, 1645 получили ранения. Гранди призвал политических лидеров срочно искать пути к мирному урегулированию конфликта и прекратить боевые действия.

Новый виток конфликта начался после массовых взрывов в Ливане 17 и 18 сентября, что привело к ответным ударам с обеих сторон и многочисленным жертвам среди мирного населения.

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#страх
#соцсети
#дома
#иран
#посольство
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Иран заявил о жесткой позиции в отношении Израиля
Иран опроверг слухи о стремлении снизить напряженность с Израилем
24 сентября 2024, 00:10

Фото: istock/Andrzej Rostek

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, находящийся с визитом в Нью-Йорке, опроверг слухи о том, что Тегеран якобы стремится к снижению напряженности в отношениях с Израилем. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

«Министр иностранных дел Ирана категорически опроверг заявления некоторых СМИ о готовности нашей страны смягчить напряженность с Тель-Авивом. Президент Ирана Масуд Пезешкиан никогда не делал подобного заявления», — заявил Аракчи в интервью, передает РИА Новости.
Ранее иранские СМИ интерпретировали слова президента Пезешкиана на встрече с журналистами в Нью-Йорке как призыв к снижению конфликта с Израилем. Однако президент четко дал понять, что Тегеран готов ответить Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, но не стремится к дестабилизации региона.

Напомним, Израиль готовится к следующим этапам операции против движения «Хезболла». Армия обороны ЦАХАЛ уже начала упреждающую наступательную операцию. Об этом 23 сентября заявил Генеральный штаб армии. Хелеви отметил, что о деталях и дальнейших фазах сообщат позже.

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#израиль
#армия
#иран
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Число жертв израильских ударов в Ливане резко выросло – последние данные
В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских бомбардировок до 492
23 сентября 2024, 23:53

Фото: istock/aapsky

Число жертв израильских авиаударов по южным и восточным районам Ливана продолжает расти. По данным центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана, число погибших возросло до 492 человек, а раненых — до 1645.

Ранее сообщалось о 356 погибших и 1246 пострадавших. Бомбардировки продолжаются на фоне обострения конфликта между Израилем и ливанскими силами. Власти Ливана продолжают оказывать экстренную помощь пострадавшим, однако число жертв, по прогнозам, может увеличиться.

Напомним, Израиль готовится к следующим этапам операции против движения «Хезболла». Армия обороны ЦАХАЛ уже начала упреждающую наступательную операцию. Об этом 23 сентября заявил Генеральный штаб армии. Хелеви отметил, что о деталях и дальнейших фазах сообщат позже.

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#израиль
#армия
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