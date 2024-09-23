В России заявили о желании Запада поставить Украину «во главу угла»

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Несмотря на кризис на Ближнем Востоке и войну в секторе Газа, западные страны хотят поставить Украину в центр всех дискуссий в ООН. Об этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости.
«Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке», – заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятии ООН. Он выступит на саммите в штаб-квартире организации, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и выступит на Генеральной Ассамблее.
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Александр Климов