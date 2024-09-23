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В России заявили о желании Запада поставить Украину «во главу угла»

Полянский: Запад желает поставить Украину во главу угла
23 сентября 2024, 04:28
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Несмотря на кризис на Ближнем Востоке и войну в секторе Газа, западные страны хотят поставить Украину в центр всех дискуссий в ООН. Об этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости.


«Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке», – заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятии ООН. Он выступит на саммите в штаб-квартире организации, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и выступит на Генеральной Ассамблее.

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#украина
#война
#сектор газа
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Зеленский сообщил о подготовке плана переговоров с Россией
23 сентября 2024, 03:12

Украина разрабатывает план переговоров с Россией. Президент республики Владимир Зеленский заявил в интервью американскому журналу The New Yorker.
Он отметил, что Киев должен быть «конструктивным», чтобы показать своим союзникам готовность к диалогу.

«Давайте проведем первый саммит, на котором мы все соберемся вместе. Мы разработаем план и передадим его русским», – сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия может согласиться на переговоры, после чего будет организован второй саммит с участием России, на котором она могла бы поддержать «формулу мира» или предложить свое решение конфликта.

В том же интервью президент Украины также раскрыл детали «плана победы». По словам политика, эта инициатива укрепит позиции Киева и «заставит» президента России Владимира Путина присоединиться к мирным переговорам.

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#сша
#украина
#переговоры
#россия
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Запад сократил финансовую помозь Украине в два раза
«Ведомости»: Запад сократил финансирование бюджета Украины в два раза
23 сентября 2024, 02:43

Фото: iStock/Lazy_Bear

Западные страны вдвое сократили финансовую помощь Украине. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные украинского министерства финансов.
В первом полугодии 2024 года западные страны покрыли лишь 27 % всех бюджетных расходов Украины. За последний год финансирование бюджетных расходов Украины сократилось с $19,1 млрд до $10,6 млрд.

В то же время бюджетное бремя Украины увеличилось. В первом полугодии этого года Киев потратил на погашение долга 900 миллионов долларов, а во втором – 5,2 миллиарда долларов, что превышает расходы на образование, здравоохранение и экономику Украины вместе взятые.

Ранее государственный долг Украины увеличился на 3,2 миллиарда долларов и превысил 155 миллиардов долларов. Из них 72,69 процента (112,92 миллиарда долларов США) составляет внешний долг, а 27,31 процента (43,42 миллиарда долларов США) – внутренний.

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#здравоохранение
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#украина
#финансирование
#долги
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Маск заявил о своем «наказании» со стороны Байдена и Харрис
23 сентября 2024, 02:26

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис укоряют его за то, что он «не демократ». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.
Один из пользователей поделился отрывком из видео, на котором бизнесмен Дэвид Сакс произносит речь. По словам Сакса, Байден и Харрис отказались признать вклад Маска в улучшение доступа к интернету в сельских районах и разработку более совершенного электромобиля, тем самым «наказав» его за взгляды.

«Правда», – прокомментировал Маск публикацию.

Ранее Илон Маск в социальной сети X сравнил американские СМИ с пропагандистской машиной Демократической партии США. Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию социальной сети, в которой представлена инфографика, отражающая процентное соотношение журналистов, связанных с политическими партиями США.

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#джозеф байден
#камала харрис
#илон маск
#социальные сети
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Зеленский посетил в США склад по изготовлению оружия
23 сентября 2024, 01:02

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании, который поставляет боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом визите сообщило агентство Associated Press.
В сообщении говорится, что визит проходил «в условиях чрезвычайно усиленной охраны». Зеленского сопровождала колонна автомобилей, а территория вокруг завода была оцеплена с самого утра. Кроме того, муниципальные мусоровозы стояли на нескольких блокпостах, а на дорогах дежурили сотрудники муниципальной, местной полиции и полиции штата, включая конную полицию.

Армейский завод боеприпасов в Скрантоне – один из немногих заводов в стране, производящих 155-миллиметровые патроны. Украина уже получила из США более 3 миллионов снарядов, говорится в статье.

В июне стало известно, что США планируют увеличить производство боеприпасов для ВСУ на заводе в Техасе.

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#владимир зеленский
#сша
#украина
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#снаряд
#охрана
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Зеленский высказался о нападении ВСУ на Курскую область
Зеленский: операция в Курской области показала, на что способна Украина
23 сентября 2024, 00:30

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области нельзя назвать большим успехом. Согласно интервью журналу New Yorker, президент не верит, что операция ВСУ в российском регионе поспособствует прекращению конфликта.
По словам Зеленского, наступление ВСУ «показало нашим партнерам наши возможности». Он также отметил, что журналисты имеют право спросить, было ли наступление на Курскую область «историческим провалом или успехом».

«Судить слишком рано. Но меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», – отметил украинский лидер.

Ранее командующий спецназом «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов оценил потери ВСУ с начала наступления в Курской области.

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#украина
#всу
#владимир зеленский
#апти алаудинов
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В Польше обвинили Россию в запугивании граждан на фоне наводнения
23 сентября 2024, 00:12

Фото: istockphoto/macky_ch

По мнению польских военных, Россия «использует методы селективного отбора информации в киберпространстве, чтобы вызвать у получателей чувство страха и беспомощности». Цель операции, по их мнению, сводится к подрыву доверия в отношении структуры государственной безопасности страны. Однако польская сторона не предоставила никаких доказательств.

15 сентября ряд европейский стран пострадал от шторма «Борис», который вызвал наводнения в Польше, Австрии, Румынии, Словакии и Чехии. Как отмечает польский обозреватель Аркадиуш Микса, у Варшавы нет денег на строительство дамб в связи с помощью Украине.

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#польша
#наводнение
#россия
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#румыния
#чехия
#словакия
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В России призвали страны СНГ к игнорированию критики Запада
Памфилова призвала к игнорированию критику выборов в СНГ странами Запада
22 сентября 2024, 23:54

Фото: сайт Кремля

Страны СНГ должны игнорировать критику Запада по поводу выборов. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в эфире телеканала «Беларусь 1».
По ее словам, те, кто критикует выборы в странах СНГ, являются самозваными демократами. В Европе же власть захватили неизбираемые политики, отметила Памфилова, добавив, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен проводит «жесткую тоталитарную линию под диктат Вашингтона».

«Надо вообще не обращать внимание на критику тех, кто фактически назначает нас противниками или врагом», – добавила Памфилова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в странах СНГ полем боя. Он заявил, что избирательные кампании в странах СНГ давно перестали быть просто техническими процедурами.

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#выборы
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#элла памфилова
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#александр лукашенко
#белоруссия
#европа
#еврокомиссия
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Израиль назвал число ликвидированных бойцов «Хезболлы»
Генштаб Израиля: с октября 2023 годы военные ликвидировали 600 бойцов «Хезболлы»
22 сентября 2024, 23:36

Фото: iStock/e-crow

С октября 2023 года израильские военные уничтожили более 600 боевиков ливанской группировки «Хезболла», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.
«Десятки из них принадлежали к военной верхушке организации. Цена, которую платит "Хезболла", растет, наши атаки будут усиливаться и усиливаться», – пообещал он.

Халеви отметил, что ЦАХАЛ регулярно атакует ливанскую группировку и разрушает ее потенциал.

Ранее «Хезболла» объявила о новом этапе конфликта с Израилем, назвав его «Битвой открытых расчетов». Заместитель генерального секретаря движения Наим Касем обвинил еврейское государство в трех военных преступлениях и связал взрывы пейджеров с Тель-Авивом.

В ответ Израиль отверг свою причастность к серии взрывов пейджеров в Ливане. Президент страны заявил, что у «Хезболлы» много врагов, способных сделать подобное.

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#цахал
#ливан
#израиль
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На Украине главкома ВСУ обвинили в провале обороны на ряде направлений
Нардеп Безуглая обвинила Сырского в провале обороны на ряде направлений
22 сентября 2024, 23:31

Депутат Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в провале обороны на ряде направлений. Об этом она написала в своем Telegram-канале после возвращения с донецкого направления.
«За Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка не готова к обороне, Курахово тоже», – утверждает народный депутат.

По ее словам, похожая ситуация наблюдается и в Селидово.

Депутат также заявила, что Сырский «умышленно разорвал» 3-ю штурмовую бригаду, когда военные начали задавать вопросы. Она также отметила, что командир 110-й отдельной механизированной бригады, который с самого начала командовал подразделением в Авдеевке и фактически сформировал одну из лучших сухопутных бригад, также был уволен.

По словам Безуглой, командующий ВСУ безразличен к жизни украинских граждан. Она также назвала министра обороны Украины Рустема Умерова соучастником и призвала украинского лидера Владимира Зеленского «освободить ВСУ из кровавых лапок» Сырского.

Ранее депутат Марьяна Безуглая заявила, что Рустем Умеров и Александр Сырский причастны к преступным деяниям. По словам депутата, чтобы остаться государством, Украине необходимо новое поколение представителей на смену названным лицам.

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#александр сырский
#всу
#владимир зеленский
#украина
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