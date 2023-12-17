Глава Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель трех заложников

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Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви взял на себя ответственность за трагическое происшествие, в котором израильские силы по ошибке убили трех заложников, удерживаемых ХАМАСом, сообщает газета Yedioth Ahronoth.
15 декабря израильские военные в ходе столкновения в секторе Газа открыли огонь и ошибочно убили трех заложников, приняв их за угрозу. Тела погибших были перевезены на территорию Израиля. ЦАХАЛ немедленно начал расследование инцидента. Армия Израиля также выразила соболезнования семьям погибших.
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