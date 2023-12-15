Израильские военные по ошибке расстреляли трех заложников во время боя в секторе Газа

Фото: iStock/e-crow
Во время боевых действий в секторе Газа военные Армии обороны Израиля ошибочно восприняли трех израильских заложников как угрозу и открыли по ним огонь и убили. Все трое убиты. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
«Во время боя в Эш-Шуджаии ЦАХАЛ ошибочно определил трех израильских заложников как угрозу. В результате военные открыли по ним огонь, и они были убиты», - говорится в заявлении.
В ведомстве отмечается, что по данному факту проводится расследование.
Родственники погибших уже введены в курс дела. Армия Израиля выразила глубокие сожаления по поводу произошедшего, отметив, что основная их миссия заключается в возвращении всех заложников домой.
Читайте также:
«Известия»: В плену ХАМАС до сих пор остаются трое россиян
Армия Израиля за сутки нанесла удары по 250 объектам ХАМАС в секторе Газа
В Израиле назвали общее число ракет, выпущенных ХАМАС за время конфликта
Элина Позднякова