Глава ГУР Украины Буданов* является законной целью для России

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Главы спецслужб Украины, в том числе начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, являются законными целями для России. Такое заявление сделал глава ФСБ РФ Александр Бортников.
«Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью», — так Бортников ответил на вопрос журналистов, является ли Буданов* и главы других спецслужб Украины законными целями для ВС РФ.
При этом, отвечая на уточняющий вопрос, почему же эти цели до сих пор не уничтожены, Бортников загадочно ответил, что всё еще впереди.
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*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Элина Позднякова