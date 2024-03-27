Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Военный эксперт Онуфриенко: Хуже поляков бойцов ВСУ не подготовит никто

Военный эксперт Онуфриенко: Хуже поляков бойцов ВСУ не подготовит никто

27 марта 2024, 20:18
Фото: iStock/Rafal Olkis

Фото: iStock/Rafal Olkis

У польских военнослужащих нет достойного боевого опыта, поэтому им нечему научить ВСУ. Об этом сообщает военный эксперт Михаил Онуфриенко.
В ходе военных учений в Польше за один месяц из-за несчастных случаев погибли пять военнослужащих, а также таинственно скончался бригадный генерал польской армии Адам Марчак.

Исходя из такого прецедента военный эксперт Онуфриенко сделал выводы, что польские военнослужащие не смогут обеспечить качественную подготовку резервов Вооруженных Сил Украины. Любая армия должна проходить испытания на поле боя, считает эксперт, поляки не имеют подобного опыта.


«Польской армии не хватает реального боевого опыта. Все армии должны испытать себя на поле боя. Польская армия никогда этого не делала. Участие в операциях НАТО за последние два десятилетия ни к чему не привело. Отправить десять человек в Афганистан ничего не значит», — уверен Онуфриенко.

Читайте также:

На стороне ВС РФ воюют британские наёмники — пишут СМИ

Politico: Кулеба потребовал от Запада дать Украине «чертовы Patriot»

Боррель: ЕС поддерживает Украину не из любви к народу, а ради своих интересов
#польша
#всу
#украина
#армия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВРНС: Украина по итогам СВО должна войти в зону исключительного влияния России
27 марта 2024, 18:19

Фото: iStock/3dmitry

Территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России после завершения СВО. Об этом сообщается в документе по итогам съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС).
Отмечается, что должна быть полностью исключена возможность существования на украинской территории русофобского, враждебного России и россиянам политического режима, который управляется из внешнего центра, также враждебного Москве.

Ранее снайпер ВСУ с позывным «Дед», чьи слова приводит украинское издание «Страна», заявил, что приостановка боевых действий на линии соприкосновения может произойти в текущем году или в начале следующего.

Читайте также:

«Бить по Киеву»: в Госдуме заявили, что Украина не поняла Россию по-хорошему

«Украина может пасть очень скоро»: Макрон сделал новое шокирующее заявление

В Швейцарии назвали сроки окончания СВО на Украине
#украина
#россия
#сво
#конфликт
#страны
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трёх опорных пунктов ВСУ у Работина
27 марта 2024, 17:30

Фото: iStock/3dmitry

Расчёты FPV-дронов российской группировки войск «Днепр» уничтожают противника в районе Работино. Об этом сообщает Минобороны России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в Запорожской области расчёты дронов-камикадзе уничтожили три опорных пункта ВСУ и две единицы бронированной украинской противника.

Российские операторы, несмотря на наличие у украинской армии систем радиоэлектронной борьбы, находят способы для уничтожения противника.

Ранее в этот день сообщалось, что российская армия зачистила несколько крупных украинских укрепрайонов недалеко от освобождённого села Ивановское (ранее – Красное) и Часов Яра.

Читайте также:

Российские военные авиаударом ликвидировали высокоранговых офицеров ВСУ

Армия России медленно, но верно выдавливает ВСУ из Работинского выступа

ВС РФ ударили по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ
#спецоперация
#всу
#вс рф
#дрон
#работино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные авиаударом ликвидировали высокоранговых офицеров ВСУ
InfoBRICS: ВС РФ авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
27 марта 2024, 17:15

Фото: iStock/Irina Piskova

В результате массированного удара ВС РФ по центрам принятий решений на Украине уничтожены высокоранговые офицеры ВСУ. Об этом пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS
«Считается, что в этой атаке Россия использовала гиперзвуковые ракеты. Кроме того, вполне вероятно, что в результате этой операции погибли высокоранговые офицеры, что нанесет очень серьезный удар киевским силам», — говорится в статье.

Леройс считает, что подобные операции ВС РФ переводят конфликт на новый уровень, и теперь удары по важным объектам будут наноситься всё чаще.

26 марта Минобороны РФ отчиталось о нанесении российскими военными мощного группового удара по центрам принятия решений на Украине, а также по объектам СБУ. Также в ведомстве добавили, что под российский удар попали предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также места дислокации украинских военных и наёмников, которые воюют на стороне ВСУ. По информации Минобороны все цели удара достигнуты, а необходимые объекты поражены.

Читайте также:

ВС РФ ударили по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ

ВС РФ уничтожили позиции ВСУ по наводке подпольщиков

Forbes: не менее семи из десяти переданных ВСУ шведских танков выведены из строя
#россия
#минобороны рф
#конфликт
#предприятия
#операции
#всу
#вс рф
#ракеты
#удар
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Снайпер ВСУ раскрыл дату заморозки конфликта на Украине
Снайпер ВСУ «Дед»: заморозка конфликта на Украине произойдёт в этом году
27 марта 2024, 16:42

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Заморозка боевых действий на линии соприкосновения может произойти уже в текущем году или начале следующего. Об этом снайпер ВСУ с позывным «Дед», его словам передает украинское издание «Страна».
«Я действительно верю, что основные все события на поле боя будут решаться до конца этого года. Я думаю, что максимум в первой половине 2025 года будет (заморозка конфликта – ред.)», — рассказал «Дед».

При этом он подчеркнул, что конфликт завершится не перемирием, а заморозкой активных действий на линии соприкосновения, как это было по линии АТО.

Снайпер ВСУ также добавил, что в связи с этим ВС РФ попытаются освободить максимум территорий Украины и уже после этого сворачивать спецоперацию.

Читайте также:

Военный эксперт США Шмидт: На Украине вероятна заморозка конфликта

LCI: Франция вступит в прямые боестолкновения в случае прорыва Россией фронта

Армия России медленно, но верно выдавливает ВСУ из Работинского выступа
#сша
#франция
#эксперт
#конфликт
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армия России медленно, но верно выдавливает ВСУ из Работинского выступа
Рогов: Армия России постепенно выдавливает ВСУ из Работинского выступа
27 марта 2024, 16:16

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные постепенно выдавливают ВСУ из Работинского выступа, который был занят противником в ходе контрнаступления в прошлом году. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наша армия постепенно выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки. Кроме того, отбиты атаки врага в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и северо-западней Работино», — цитирует РИА Новости Рогова.

При этом в самом Работино российские военные улучшили позиции по переднему краю населенного пункта. Таким образом, по словам Рогова, село стало местом гибели множества украинских военных, которых киевский режим бросил на верную смерть.

22 марта Рогов также сообщал, что российские военные улучшили свои позиции в Работино и в районе Вербового на Запорожском направлении.

Читайте также:

Балицкий рассказал о ситуации в Работино

Рогов рассказал, как жители Работино воспринимают присутствие ВСУ

Российские силы выбили ВСУ из центральной части Работино
#смерть
#военные
#армия
#село
#жители
#режим
#новости
#всу
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ударили по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили места сборки и хранения дронов ВСУ
27 марта 2024, 15:09

Фото: iStock/RamonCast

Российские войска поразили места сборки и хранения украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Также российские военные поразили живую силу и технику украинской армии в 136 районах. В зоне СВО российскими средствами ПВО были уничтожены 210 украинских беспилотников и сбит 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.

Ранее представитель подпольщиков сообщил, что в Херсонской области российскими военными была ликвидирована украинская гаубица. Также войска нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ.

Читайте также:

ВС РФ зачистили несколько крупных укрепрайонов ВСУ в районе Артёмовска

ВС РФ уничтожили позиции ВСУ по наводке подпольщиков

Forbes: не менее семи из десяти переданных ВСУ шведских танков выведены из строя
#спецоперация
#вс рф
#всу
#беспилотник
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ зачистили несколько крупных укрепрайонов ВСУ в районе Артёмовска
Климаковский: ВС РФ зачистили несколько крупных укрепрайонов ВСУ у Артёмовска
27 марта 2024, 14:18

Фото: iStock/zim286

Армия России зачистила несколько крупных укрепрайонов ВСУ рядом с освобожденным селом Ивановское (прежнее название - Красное) и Часов Яра. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В районе недавно освобожденного села Ивановское и оккупированного города Часов Яр продолжаются бои, в результате которых нашим войскам удалось зачистить несколько крупных укрепрайонов вооруженных формирований Украины», — цитирует ТАСС Климаковского.

Он также добавил, что некоторые украинские военные сбежали со своих позиций, остальные были ликвидированы российскими ударами артиллерии, ВКС и FPV-дронов.

Климаковский рассказал, что некоторые укрепрайоны ВСУ были качественно замаскированы и углублены. А вычислить их удалось при помощи средств воздушной разведки.

Кроме того, советник главы ДНР уточнил, что в числе уничтоженных украинских военных есть офицеры ВСУ.

Читайте также:

Минобороны: ВС РФ освободили населённый пункт Красное в ДНР

В районе Часов Яра у ВСУ есть проблемы с обороной и личным составом

Армия России имеет успехи в продвижении к Часов Яру в ДНР
#военные
#вкс
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На стороне ВС РФ воюют британские наёмники — пишут СМИ
Mirror: Минимум двое британцев принимают участие в СВО на стороне ВС РФ
27 марта 2024, 13:59

Фото: iStock/ikholwadia

По меньшей мере два гражданина Великобритании принимают участие в спецоперации на стороне российских сил. Об этом пишет газета Mirror.
«Это Бен Стимсон и Эйден Миннис», — называет издание их имена.

Ранее Миннис сообщал газете, что служит сапёром в ВС РФ.

При этом в Лондоне обоих военных считают предателями, а Mirror планирует передать их данные в контртеррористическую полицию.

Однако в статье нет ни слова о британских наемниках, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее сообщалось, что наемник из Великобритании Эйден Аслин, ранее приговоренный к смертной казни в ДНР, вернулся в зону специальной военной операции и участвует в боевых действиях на стороне киевского режима.

Читайте также:

«Никто не будет тебя искать»: французский наемник в ужасе от происходящего в ВСУ

Американский наёмник в разговоре с Вованом и Лексусом раскрыл основную проблему ВСУ

В зоне СВО ликвидирован французский наёмник граф Адриен Бодон
#имена
#данные
#операции
#днр
#сво
#всу
#вс рф
#наемник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили позиции ВСУ по наводке подпольщиков
Сальдо: ВС РФ ликвидировали группу операторов БПЛА ВСУ по наводке подпольщиков
27 марта 2024, 13:41

Фото: iStock/Jakub Laichter

«Русский Херсон» вычислил артиллерийскую установку и группу операторов дронов ВСУ на правом берегу Днепра м передал данные российским военным, после чего по украинским позициям был нанесен удар. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Подпольщики передали координаты артиллерийской установки киевских боевиков в районе Токаревки, после чего она была уничтожена. Более того, с помощью данных организации «Русский Херсон», наша армия нанесла точный удар по группе операторов БПЛА противника», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что подпольщики смогли обнаружить и задержать пособника Украины Сергея Голика из посёлка Велетенское. Сальдо выразил уверенность в том, что его ожидает жёсткая расплата за совершенные преступления.

Ранее представитель подпольщиков сообщал, что в Херсонской области российские военные, используя наводку подполья, ликвидировала украинскую гаубицу и ударила по пункту управления вражескими беспилотниками.

Читайте также:

«ВСУ сменили тактику на херсонском направлении»: Сальдо – о боевых действиях

Сальдо: Херсонские подпольщики устроили дерзкую диверсию против ВСУ

Сальдо: ВС РФ контролируют Крынки, но ВСУ еще пытаются высадиться
#армия
#бпла
#telegram
#сво
#удар
#херсон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф