Военный эксперт Онуфриенко: Хуже поляков бойцов ВСУ не подготовит никто

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У польских военнослужащих нет достойного боевого опыта, поэтому им нечему научить ВСУ. Об этом сообщает военный эксперт Михаил Онуфриенко.
В ходе военных учений в Польше за один месяц из-за несчастных случаев погибли пять военнослужащих, а также таинственно скончался бригадный генерал польской армии Адам Марчак.
Исходя из такого прецедента военный эксперт Онуфриенко сделал выводы, что польские военнослужащие не смогут обеспечить качественную подготовку резервов Вооруженных Сил Украины. Любая армия должна проходить испытания на поле боя, считает эксперт, поляки не имеют подобного опыта.
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Исходя из такого прецедента военный эксперт Онуфриенко сделал выводы, что польские военнослужащие не смогут обеспечить качественную подготовку резервов Вооруженных Сил Украины. Любая армия должна проходить испытания на поле боя, считает эксперт, поляки не имеют подобного опыта.
«Польской армии не хватает реального боевого опыта. Все армии должны испытать себя на поле боя. Польская армия никогда этого не делала. Участие в операциях НАТО за последние два десятилетия ни к чему не привело. Отправить десять человек в Афганистан ничего не значит», — уверен Онуфриенко.
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Мария Федоровцева