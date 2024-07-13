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Глава ГУР Буданов* рассказал о неудавшихся покушениях на Путина

13 июля 2024, 14:05
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Покушения на президента России Владимира Путина были, но все они были неудачными. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.
«Были покушения, но все они, как видите, были неудачными», — заявил он в интервью NV.

На вопрос корреспондента, является ли Путин для своего окружения компромиссной фигурой и третейским судьёй, который всех устраивает, глава ГУР ответил, что ни о каком компромиссе речи уже давно не идёт.



Буданов* упомянул рассказы своей бабушки, которая ещё застала смерть Сталина. Руководитель украинской разведки вспоминал, как она говорила, что людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, и совершенно непонятно, как им жить дальше. Он провёл аналогию с Путиным, напомнив, что тот находится у власти уже 20 лет. Поэтому у россиян существует страх потерять своего лидера, так как он является гарантом их жизненной стабильности, считает глава ГУР.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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Британский академик назвал лучший момент для переговоров России и Украины
Британский академик Саква: сейчас лучшее время для переговоров РФ и Украины
13 июля 2024, 13:48

Фото: istockphoto/Kagenmi

Сейчас лучшее время для российско-украинских переговоров. Об этом в беседе с РБК заявил британский профессор Ричард Саква. Он подчеркнул, что отправной точкой для диалога может быть ограниченное или же бессрочное прекращение огня.
По словам аналитика, Москве с Киевом придется разговаривать рано или поздно, если не случится третьей мировой войны с разрушением всей Европы. Эксперт допустил такой вариант, если безумие и напряженность продолжатся.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года, когда власти Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны властей Украины.

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Глава польского МИДа Сикорский оценил возможности сбивать ракеты над Украиной
13 июля 2024, 13:31

Фото: istockphoto/rarrarorro

Идею сбивать российские ракеты над Украиной рассматривают в Варшаве. Об этом заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский, выступая в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.
«На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», — сказал Сикорский.

Министр отметил, что украинская сторона не против такой инициативы. Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали договор о безопасности между государствами. Он посвящен долговременному сотрудничеству стран в военной сфере.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, на фоне которой недружественные к РФ государства оказывают всяческую поддержку Киеву.

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#россия
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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в канун Олимпиады
13 июля 2024, 12:33

Фото: istockphoto/agaliza

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в парижской реке Сена за две недели до начала Олимпийских игр. Таким образом она попыталась подтвердить безопасность воды реки для проведения соревнований по плаванию.
Она ранее неоднократно обещала это сделать, чтобы опровергнуть слухи о чрезмерной загрязнённости воды в Сене.

«Обещание выполнено!» — написала министр в своей социальной сети X (ранее Twitter), сопроводив пост фотографиями и видео заплыва.

Компанию Удеа-Кастера составил многократный победитель чемпионатов мира и Европы по паратриатлону, а также обладатель золота Паралимпийских игр в Токио (2021 год) триатлонист Алексис Анкинкан. Он будет нести флаг Франции на церемонии открытия Паралимпиады, которая также пройдёт в Париже.

Однако официальное тестирование, проведенное мэрией Парижа, показало, что уровень кишечной палочки на мосту Александра III, где в конце этого месяца планируется начать соревнования по триатлону, превышал допустимый уровень. Это может быть небезопасно для здоровья спортсменов.

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На сайте Кремля обновили официальную биографию Владимира Путина
13 июля 2024, 11:48

Фото: сайт Кремля

На сайте кремля обновлены данные на странице с официальной биографией президента РФ Владимира Путина. Изменения в описание жизни и деятельности главы государства внесены впервые с 2018 года.
Предыдущая версия биографии российского лидера заканчивалась итогами выборов 2018 года. Теперь в ней описаны события с того времени по 2024 год. В обновлённую версию вошли главы о проведении в России чемпионата мира по футболу, о пандемии и создании вакцины «Спутник», об открытии Крымского моста и внесении поправок в Конституцию РФ.

Отдельная глава посвящена специальной военной операции. В неё включены цитаты Владимира Путина. «Цель СВО — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — в частности сказал российский президент. В этой главе также рассказывается о проведении референдумов и вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Последний раздел биографии Путина на сайте Кремля посвящён президентским выборам 2024 года.

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В МИД Литвы пожаловались на провал натовского саммита в Вашингтоне
Руководитель МИД Литвы: саммит альянса не дал стратегического прорыва для НАТО
13 июля 2024, 11:20

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Натовский саммит в Вашингтоне не принес альянсу стратегического прорыва. Об этом в соцсетях написал глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.
«А вот чего не произошло, так это серьезного стратегического прорыва», — сказано в публикации.

Министр отметил, что больших ожиданий по итогам саммита никто не питал, потому что положения декларации, принятой по итогам мероприятия, были известны задолго до него самого.

Ранее сообщалось, что Северная Корея осудила итоговую декларацию натовского саммита, принятую Вашингтоном, и считает, что она может стать поводом для третьей мировой войны.

Северокорейские дипломаты отмечали, что ситуация требует новых методов ответа, чтобы предотвратить попытки со стороны США расширить НАТО, Пхеньян не позволит допущения глобальной катастрофы.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходил 9-11 июля с темой «Украина и трансатлантическая безопасность».

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#украина
#мид
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Генштаб ВС Чехии: Исход украинского конфликта определит поведение РФ в Европе
13 июля 2024, 11:11

Фото: istockphoto/rarrarorro

Исход вооружённого конфликта на Украине будет зависеть от «поведения России в Европе». Такое мнение высказал начальник Генерального штаба чешских Вооружённых сил Карел Ржегка.
Выступая на политических дебатах в Хьюстоне, куда он приехал после саммита НАТО, где входил в состав чешской делегации, глава Генштаба оправдал необходимость дальнейшей поддержки Украины «безопасностью всей Европы», передаёт агентство ЧТК. Кроме того, Ржегка пожаловался на усиление позиций и присутствия России в Африке.

По словам чешского военачальника, исход военных действий определит дальнейшее поведение России в Европе. Он также отметил отсутствие признаков агрессии со стороны РФ в сторону НАТО. Однако есть предупреждения относительно долгосрочной подготовки России к потенциальному конфликту с альянсом, считает Ржегка.

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#чехия
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#европа
#украина
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ФСБ: в Авдеевке нашли схрон боевиков ВСУ с американским и шведским гранатометами
13 июля 2024, 10:18

Фото: istockphoto/Aleks_G

Схрон с американским и шведским гранатометами, оставленный боевиками ВСУ, нашли российские силовики в Авдеевке. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, радикалы спрятали советский противотанковый гранатомет ПГ-9 с 29 выстрелами, а также гранатомет производства США M72A6 и шведский Socrat.

Кроме того, в ФСБ отметили, что на освобожденных от украинских неонацистов территориях выявляют и пресекают незаконный оборот оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ взяли в Крыму агента спецслужб Украины, занимающегося сбором и передачей данных о ВС РФ в регионе.

Кураторы приказали ему собирать информацию о российских военных на постоянной основе. Открыто уголовное дело по факту шпионажа.

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#россия
#фсб
#всу
#сво
#оружие
#днр
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Австралийский премьер Альбанезе призвал РФ «отступить» в вопросе защиты россиян
13 июля 2024, 09:54

Фото: istockphoto/husayno

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выступил с критикой в адрес РФ, комментируя ситуацию вокруг ареста супружеской пары по обвинению в шпионаже в пользу Москвы.
Политик заявил, что России следует «отступить» от попыток защиты своих граждан, передаёт телеканал АВС. Ранее стало известно, что австралийские правоохранительные органы задержали местную супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена задержанных — это Кира и Игорь Королевы.

В посольстве РФ в Канберре заявили, что распространение информации об аресте граждан России по обвинению в шпионаже производится ради новой волны антироссийской паранойи.

Энтони Альбанезе также заявил, что Россия не уважает международное право, вмешивается в дела других государств и «к ним следует относиться с презрением», добавив, что именно это чувство он и испытывает.

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#россия
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#австралия
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Российских детей не смогут усыновлять граждане стран, где разрешена смена пола
13 июля 2024, 09:31

Фото: сайт Кремля

В Государственной думе РФ рассмотрят законопроект который устанавливает запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
В своём телеграм-канале он назвал принятие такого нормативного акта правильным и закономерным шагом в рамках государственной политики Российской Федерации, направленной на защиту традиционных семейных ценностей и детства. Председатель Госдумы напомнил также, что ранее депутатами было принято решение о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола.

По словам Володина, данная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам Австралии, Британии, Германии, Канады, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путём медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность. Он подчеркнул, что крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновлённые дети в этих странах.

По словам депутата, в Европе и Соединённых Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств. В США количество таких операций ежегодно увеличивается на 12%. Принимаемый закон поможет защитить наших детей, заключил Володин.

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Володин выступил за запрет на усыновление детей из РФ в странах, где разрешена смена пола

* Организация признана экстремистской в РФ
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#володин
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