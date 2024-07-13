Глава ГУР Буданов* рассказал о неудавшихся покушениях на Путина

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Покушения на президента России Владимира Путина были, но все они были неудачными. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.
«Были покушения, но все они, как видите, были неудачными», — заявил он в интервью NV.
На вопрос корреспондента, является ли Путин для своего окружения компромиссной фигурой и третейским судьёй, который всех устраивает, глава ГУР ответил, что ни о каком компромиссе речи уже давно не идёт.
Буданов* упомянул рассказы своей бабушки, которая ещё застала смерть Сталина. Руководитель украинской разведки вспоминал, как она говорила, что людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, и совершенно непонятно, как им жить дальше. Он провёл аналогию с Путиным, напомнив, что тот находится у власти уже 20 лет. Поэтому у россиян существует страх потерять своего лидера, так как он является гарантом их жизненной стабильности, считает глава ГУР.
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Александр Бойцов