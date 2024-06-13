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Буданов* подтвердил удары по России западным оружием

Глава ГУР Украины Буданов*: удары западным оружием по России уже чувствуются
13 июня 2024, 09:29
Фото: iStock/Alex Kochev

Фото: iStock/Alex Kochev

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* подтвердил, что Вооруженные силы Украины уже наносят удары западным оружием по территории РФ. Об этом он заявил в интервью для украинских СМИ.
«Они уже чувствуются... что уже готовиться», — сказал он.

Ранее некоторые западные страны дали разрешение Украине наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Верховной раде Украины предложили сократить полномочия военкоматов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
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#сво
#всу
#удар
#рф
В ДНР сообщили, что ВСУ покинули позиции на юго-западе Красногоровки
13 июня 2024, 10:20

Фото: iStock/Anna_Anikina

Советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ покинули позиции в юго-западной части Красногоровки ДНР. Об этом информирует ТАСС.
По словам Кимаковского, на юго-западе российская артиллерия и ВКС не дали украинской армии шанс. Он отметил, что противник покидал позиции под натиском ВС РФ.

Кимаковский заключил, что на данном участке линии боевого соприкосновения украинские боевики несут значительные потери.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вкс
#всу
#вс рф
#удар
#спецоперация
#днр
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Обломки ранее сбитого БПЛА нашли в лесу под Калугой
Шапша: Обломки ранее сбитого БПЛА нашли в лесу Калужской области
13 июня 2024, 10:11

Фото: istockphoto/Oselote

Обломки сбитого беспилотника Украины нашли в лесу под Калугой, на месте работают оперативники. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня в лесном массиве в Кировском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА. Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа», – говорится в сообщении.

Чиновник призвал местных жителей при обнаружении обломков техники не прикасаться и не приближаться к ним. Украинские боевики регулярно обстреливают российские территории. Кроме того, в воздушном пространстве РФ периодически наблюдают иностранных дронов-разведчиков. Подобную технику видели в районе Черноморского побережья.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация Украины.

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#новости
#украина
#бпла
#война
#спецоперация
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Под Киевом больше суток пытаются потушить пожар на промышленном предприятии
13 июня 2024, 10:08

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Сотрудники экстренных служб более суток тушат пожар на промышленном предприятии в Киевской области. Об этом говорится в официальном Telegram-канале украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации источника, в среду, 12 июня, объект попал под обстрел со стороны ВС РФ. После чего произошло возгорание, к ликвидации которого были привлечены 249 специалистов и 98 единиц техники.

Отмечается, что на место пожара также было направлено 4 пожарных поезда. Другие подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 12 июня, в Киеве прогремела серия взрывов. По данным начальника столичной городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, по Киеву был нанесён комбинированный удар с применением разного типа вооружения.

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В Верховной раде Украины предложили сократить полномочия военкоматов
В Верховной Раде предложили сократить полномочия ТЦК из-за скандалов
13 июня 2024, 08:24

Фото: istock / reflection_art

Замглавы оборонного комитета Рады Егор Чернев заявил, что в Верховной раде Украины призвали сократить полномочия ТЦК из-за частых скандалов. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Сообщается, что причиной стали постоянные скандалы с сотрудниками ТЦК. Один из таких произошел в Одессе. Прибывшие на ложный вызов врачи скорой помощи были силой задержаны и заперты в военкомате. Им на помощь приехали другие экипажи. Началась драка между врачами, сотрудниками ТЦК и неизвестными гражданскими лицами.

«Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами — я такого еще не видел», — сказал он.
По его словам, сейчас обсуждаются варианты, как избежать повторения таких ситуаций.

Ранее сообщалось, что водители скорой помощи увольняются из-за мобилизации на Украине. Водитель, который принимал участие в драке возле ТЦК рассказал, что медицинские учреждения не предоставляют своим сотрудникам брони от призыва на службу в Вооруженных силах Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

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#военные
#всу
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Вступившая в ВСУ стилист Зеленского умерла при странных обстоятельствах
Вступившая в ВСУ экс-стилист Зеленского Рязанцева умерла от инфаркта
13 июня 2024, 08:12

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Украинская националистка Александра Рязанцева, которая ранее вступила в ряды украинской армии и желала «пойти на Белгород», умерла от сердечного приступа. Об этом сообщает издание «Суспильне».
По словам представителей 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, Рязанцева умерла в медучреждении Житомира за день до перевода в другое подразделение. О смерти женщины стало известно благодаря ее сестре.

Рязанцева до начала специальной военной операции работала стилистом и художником по костюмам для телеканалов Украины. Она также работала с актерами студии «Квартал 95» и Владимиром Зеленским. В феврале 2022 года женщина вступила в тероборону украинской армии.

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#женщина
#всу
#спецоперация
#смерть
#украина
#владимир зеленский
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Над Ярославской и Владимирской областями за ночь сбили четыре беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника в Ярославской и Владимирской областях
13 июня 2024, 07:53

Фото: istock / e-crow

Средства ПВО ночью уничтожили БПЛА над территорией Владимирской и Ярославской областей. Об этом заявило МО РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в сообщении

В ведомстве уточнили, что три БПЛА сбили над Ярославской областью, а один — над Владимирской.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военные ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. По словам подпольщика, в среду вечером в Кривом Роге прозвучал взрыв. Сообщалось, что «прилет» был в жилой дом. В интернете начали распространяться сообщения о «российской ракете», но ее части так и не нашли. Лебедев рассказал, что в Кривом Роге много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#бпла
#жилой сво
#всу
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Украинский пленный рассказал о спасении «Кракеном»* своих бойцов под Харьковом
Украинский пленный: боевики «Кракена»* эвакуировали под Харьковом лишь своих
13 июня 2024, 07:37

Фото: istock /Prostock-Studio

Боевики «Кракена»* спасали только своих военных во время боя на харьковском направлении в начале наступления российских военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на попавшего в плен солдата ВСУ Кирилла Доценко.
«К вечеру, по-моему, «залетело» две Bradley с пулеметами. По-моему, был «Кракен»*. Вытянули своих. Тех, кто был, другие — пограничники с нами еще были, — никого, ничего… Забрали своих и «откатились», — рассказал солдат.

Пленный отметил, что навстречу покинувшим во время боя позиции боевикам «Кракена»* двигался автомобиль его батальона. Боевики не стали предупреждать других бойцов Вооруженных сил Украины о приближении российских военных.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. По словам подпольщика, в среду вечером в Кривом Роге прозвучал взрыв. Сообщалось, что «прилет» был в жилой дом. В интернете начали распространяться сообщения о «российской ракете», но ее части так и не нашли. Лебедев рассказал, что в Кривом Роге много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* запрещенная в России террористическая организация
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ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, сообщило подполье
Подполье: бандеровцы ударили по дому в Кривом Роге, чтобы раскрутить трагедию
13 июня 2024, 07:36

Фото: istock /RamonCast

Военные ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По словам подпольщика, в среду вечером в Кривом Роге прозвучал взрыв. Сообщалось, что «прилет» был в жилой дом. В интернете начали распространяться сообщения о «российской ракете», но ее части так и не нашли. Лебедев рассказал, что в Кривом Роге много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их нет.

«Ракета должна была сильно заблудиться, чтобы оказаться в той многоэтажке. И прав наш товарищ: сразу пошли сообщения, сразу появились фото и видео, причем профессиональные. Единственный логичный вывод: русской ракеты вовсе не было. Была нужна трагедия. Бандеровцы просто взяли и сами нанесли удар в жилой дом», — сообщил координатор.

Он рассказал, что на место ЧП сразу прибыли сотрудники СБУ и выставили блокпосты. МЧС и сотрудники бригады скорой медицинской помощи давали подписки о неразглашении.

Ранее боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец рассказал, что военнослужащие ВС РФ уничтожили спецподразделение ВСУ в ходе освобождения Новомихайловки в ДНР. Военный отметил, что боевики специализировались на убийствах, а не ведении сражений. Солдат пояснил, что это была 233-я бригада. Им безразлично: мирный человек или нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#мчс
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#чп
#жилой дом
#ракета
#днр
#сво
#всу
#вс рф
#солдат
#удар
#сбу
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Российские военные уничтожили спецподразделение «головорезов» ВСУ
Боец Перец: ВС России уничтожили подразделение «головорезов» в Новомихайловке
13 июня 2024, 06:59

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Военнослужащие ВС РФ уничтожили спецподразделение ВСУ в ходе освобождения Новомихайловки в ДНР. Об этом рассказал боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец в беседе с ТАСС.
Военный отметил, что боевики специализировались на убийствах, а не ведении сражений.

«Это была 233-я бригада. Знаем, что это головорезы. Им безразлично: мирный человек или нет», — пояснил военный.
Как отметил Перец, о задачах солдат ВСУ говорили показания пленных.

В апреле ВС РФ освободили Новомихайловку на южнодонецком направлении. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с изданием заявил, то освобождение села приближает окружение Угледара, который является крупнейшим хабом украиснких войск на южнодонецком направлении.

Ранее пасынок главкома ВСУ Александра Сырского заявил, что его отца ждет либо плен, либо бегство. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#солдат
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