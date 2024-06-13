Буданов* подтвердил удары по России западным оружием

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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* подтвердил, что Вооруженные силы Украины уже наносят удары западным оружием по территории РФ. Об этом он заявил в интервью для украинских СМИ.
«Они уже чувствуются... что уже готовиться», — сказал он.
Ранее некоторые западные страны дали разрешение Украине наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Верховной раде Украины предложили сократить полномочия военкоматов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
Дарья Осипова